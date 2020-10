'Second Extinction' y 'Port Royale 4' entre las novedades de GeForce Now

Nvidia ha anunciado el lanzamiento de los nuevos Game Ready para su plataforma de videojuegos en la nube, GeForce Now. Con la nueva actualización se incorporan once títulos a la lista de juegos compatibles, entre los que destacan novedades como 'Second Extinction', 'Skyforge' y 'Port Royale 4' entre otros.

Para aquellos que no tengan referencia, en 'Second Extinction', el nuevo título de Systemic Reaction, los usuarios se enfrentarán en solitario o con amigos a un nivel de amenaza en constante cambio, con un mapa titánico, dinosaurios enormes y armas de gran tamaño. Este FPS online ya se encuentra disponible en el catálogo de GeForce Now y en la tienda digital de Steam.

Otro juego destacado de esta semana es 'Uno', el icónico clásico de cartas con el que todos hemos crecido y disfrutado. El título regresa con una variedad de nuevas características, como soporte de chat de vídeo y un nuevo sistema de temas que añade más diversión. Puede adquirirse en la tienda de Ubisoft y ya está disponible en GeForce Now para los usuarios que posean una copia.

Entre los títulos que llegan esta semana, también resaltan los juegos gratuitos de Epic Games Store. Todos los usuarios podrán acceder a 'Amnesia: A Machine for Pigs' y a 'Kingdom: New Lands' sin coste por tiempo limitado. A continuación, detallamos la lista completa de los juegos añadidos esta semana:

- 'Second Extinction'

- 'Out of Reach: Treasure Royale'

- 'Amnesia: A Machine for Pigs'

- 'Kingdom: New Lands'

- 'Cake Bash'

- 'Medieval Dynasty'

- 'Port Royale 4'

- 'Pro Cycling Manager 2018'

- 'Skyforge'

- 'Thief: Deadly Shadows'

- 'Uno'