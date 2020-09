PlayStation VR incorpora tres prometedores títulos a su catálogo de realidad virtual

El dispositivo de realidad virtual de la familia PlayStation recibe tres interesantes posibilidades lúdicas que se unen al catálogo de videojuegos disponibles para PlayStation VR, que ya suma más de 500 juegos y experiencias. El primero es un reputado videojuego indie de acción y aventura: 'Budget Cuts'; 'Until You Fall', es otro videojuego indie de calidad que trae a mucha acción y vistosas luchas cuerpo a cuerpo con luces de neón y 'The Walking Dead Onslaught', como puedes suponer, se ambienta en el universo de la serie de AMC.



La alocada acción de la oficina de Budget Cuts

En 'Budget Cuts', el jugador se pondrá en la piel de un empleado de oficina de la empresa TransCorp descontento con los "recortes" en personal de su trabajo. Cuando un misterioso paquete llega al puesto de trabajo del protagonista, el jugador deberá desatar sus habilidades de espía y sigilo dentro de la oficina infestada de robots para librar combates mano a mano, escabullirse de los enemigos o arrastrarse por los pequeños espacios disponibles.

Budget Cuts - Launch Trailer - PS VR

Batallas con luces de neón en Until You Fall

'Until You Fall', es un videojuego hack and slash desarrollado por el estudio indie estadounidense Schell Games, que nos transporta a la piel del último Caballero Rúnico para luchar contra los monstruos y espíritus que el misterioso poder mágico llamado Aether ha creado tras desolar la civilización de Rokar. Cada uno de los monstruos deberá ser derrotado con diferentes estrategias, a la vez que el protagonista mejora y consigue armas con distintas propiedades. Además, cuenta con elementos del género rogue-like al presentar recompensas aleatorias, potenciadores y configuraciones de enemigos y salas distintas en cada partida.

Until You Fall - Launch Trailer - PS VR

Actualizando las nuevas temporadas de The Walking Dead

Ambientado en el salto temporal entre la temporada 8 y 9 de la famosa serie homónima de AMC, 'The Walking Dead Onslaught' sitúa al jugador durante un periodo de incertidumbre tras la guerra contra Negan y su banda, Los Salvadores. Este videojuego cuenta con un consistente sistema de combate y, además, con un sólido método de perfeccionamiento de armas para hacer que cada una de ellas pueda combinarse.

The Walking Dead Onslaught - Launch Trailer – PSVR