Primeras impresiones - 'Partisans 1941'; tras la estela del más célebre videojuego español

En el sector del videojuego, cuando una fórmula funciona, se suele clonar hasta la saturación. No hace falta mirar más allá del género Battle Royale para comprobar la cantidad de títulos que se lanzaron –y se siguen lanzando– basados en sus premisas. Sin embargo, 'Commandos' el videojuego español más conocido del mundo –con permiso de 'Castlevania', de Mercury Steam y de 'PC Fútbol'- no fue en absoluto replicado en sus mejores años. O al menos no fue recompuesto con éxito. Curiosamente cuando hace escasos días se lanzó la versión remasterizada de 'Commandos 2', tuvimos acceso a la primera versión jugable de 'Partisans 1941', que se lanzará el 14 de octubre de este mismo año.



El ejército nazi arranca su campaña militar en Rusia

'Partisans 1941' apuesta por una estética 100% militar, pero en esta ocasión centrando su atención en el bando del ejército ruso que se revela ante la invasión Nazi. Ante las evidentes semejanzas con la obra de Gonzo Suarez nos lanzamos a discernir sus diferencias, que son de mucha entidad y sustancian un título que finalmente ofrecerá una experiencia que pretende ser realmente más evolucionada.

Tras una introducción bastante cinematográfica, 'Partisans 1941' nos ofrece un modo de juego basado en el manejo con el ratón point and clic junto con el uso del teclado para agilizar las acciones que tenemos disponibles, que son muchas y variadas. La fecha del juego, 1941, nos pone en situación: para entonces el ejército nazi arrancaba su campaña en Rusia, exitosa en otoño, pero desastrosa al llegar el invierno. El título recoge esta evolución arrancando la aventura con un soldado preso en un campo de prisioneros hasta el momento de llegar a organizar su propio campamento de la resistencia con el paso de las misiones, adquiriendo más efectivos, habilidades y armamento.



El sigilo no lo es todo

Las novedades de 'Partisans 1941' son sustanciales y novedosas: el sistema de habilidades que irán adquiriendo los protagonistas, cada uno con una marcada personalidad, serán vitales para cumplir las misiones. También encontraremos que en este título el sigilo no lo es todo: tendremos numeroso armamento a nuestra disposición y podremos abrir fuego siempre que lo estimemos conveniente, siendo este un modo, en ocasiones, más rápido para cumplir las tareas. Se añaden botiquines, trampas, la posibilidad de escondernos en elementos de los escenarios, saqueos y una larga lista de extras.

Tras las misiones introductorias, el punto de partida es su campamento, y aquí se añade otra capa de jugabilidad con la gestión de nuestros propios recursos o incluso en el propósito de mantener la moral de la tropa alta. Podremos realizar actividades de recolección, caza y gestión de suministros. También hay misiones a las que podemos enviar a nuestros partisanos que ofrecerán recompensas más o menos automáticas, o podremos construir instalaciones como hospitales de campaña o armerías para mejorar nuestra potencia de fuego.



Gestión, planificación y acción: Sus tres pilares

El juego nos llevará, misión tras misión, a debilitar las tropas alemanas y a ir adquiriendo nuevo armamento, habilidades, equipamiento y personal para abordar cada vez misiones más complejas. Tras pasar un tiempo razonable con el juego que Daedalic nos entregará el 14 de octubre, entendemos que 'Partisans 1941' se inspira en 'Commandos', sí, pero se trata de una propuesta más ambiciosa que incluye gestión, planificación y acción, no centrándose tanto en el sigilo. De cara a su lanzamiento esperamos un título realmente bien acabado, capaz de asegurar horas de diversión a los seguidores de la estrategia, acción y, por supuesto, a aquellos que buscan un producto que pueda aportar algo de nostalgia.



