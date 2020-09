La aplicación Xbox ya está disponible con una versión de prueba para Android

Microsoft ha confirmado que la versión Beta de la nueva aplicación Xbox ya está disponible para cualquiera que tenga un dispositivo con sistema operativo Android. El objetivo es permitir que todos los propietarios de Xbox One, Xbox Series X y S puedan transmitir juegos desde la consola a su teléfono inteligente o tableta. Aunque parece similar, el servicio es diferente de XCloud, porque los juegos se ejecutarán desde la consola del usuario, no desde la nube de Microsoft. En paralelo, el servicio es gratuito, lo que significa que no hay obligación de suscribirse a Xbox Game Pass.

Completamente sincronizada con el resto de dispositivos Xbox vinculados en la misma cuenta, la aplicación cuenta con notificaciones y control de software en tiempo real, alertando al jugador sobre los procesos completados en consola, PC o teléfonos inteligentes. Además, se nutre de un sistema de trabajo autónomo, lo que permite controlar todos los equipos desde un acceso rápido, incluida la descarga y otras actividades mediante acceso remoto.

Uno de los aspectos más destacados son los recursos de comunicación, con la adición de funciones de chat de voz y el intercambio de capturas de pantalla, vídeos y demás a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Xbox Live. La versión Beta de Xbox también incluye el sistema Xbox Remote Play, que permite transmitir juegos desde la cuenta del usuario directamente a la pantalla del teléfono a través de reconocimiento rápido.

La aplicación tiene una interfaz alineada con la presentada en consolas, agrupando tanto las herramientas actuales como las destinadas a la próxima generación. Ahora, dentro del entorno Xbox tener que elegir un único dispositivo para permanecer conectado ya no será un problema, ya que la nueva aplicación permite el acceso total y simultáneo a todos los equipos que estén vinculados a un mismo usuario, con la posibilidad de realizar todas las tareas de servicio desde un único lugar.

La Beta se puede descargar de forma gratuita a través de Google Play. Hasta ahora no se han anunciado planes para una posible distribución en iOS, pero vale la pena recordar que se trata de una versión de prueba que debe recibir cambios y actualizaciones hasta su lanzamiento final, que también carece de fecha oficial.