Crash Bandicoot 4: It's About Time contará con una demo para PlayStation 4 y Xbox One.

Activision y Toys for Bob han anunciado que antes del lanzamiento oficial de 'Crash Bandicoot 4: It's About Time' el próximo 2 de octubre, el debut del juego irá precedido de una demo jugable. La prueba estará disponible para su descarga a partir del 16 de septiembre para todos aquellos que reserven la versión digital del juego en PlayStation Store o Xbox Store. La versión demo incluirá un par de niveles extrapolados de la parte central de la obra, a saber, Snow Way Out y Dino Dash. Estos dos niveles permiten controlar tanto a Crash como al diabólico Neo Cortex. Además, los seguidores de la serie podrán conocer las características de algunas de las nuevas máscaras cuánticas: Kupuna-Wa y Lani-Loli. Hasta el momento no se ha confirmado si la demo será pública en el futuro.

Pero la publicación de la demo no es la única novedad relacionada con el juego. ¿Te acuerdas de Tawna? ¿La novia de Crash que apareció en la primera entrega de la serie y luego desapareció sin dejar rastro? Buenas noticias: volverá a 'Crash Bandicoot 4: It's About Time', y también será un personaje jugable. En el nuevo capítulo de la serie, que está basado en viajes por el tiempo y el espacio, Crash y Coco se encontrarán con Tawna en lo que se ha llamado" Tawnaverse", una dimensión alternativa donde los chicos de Toys for Bob han reelaborado el personaje y lo han reintroducirlo en un capítulo de la serie. "La nueva Tawna no es una damisela en apuros, sino una chica fuerte y dinámica que no necesita la ayuda de nadie."

Como primer título original en más de una década, 'Crash Bandicoot 4: It's About Time' ha sido desarrollado desde cero, y promete una nueva avalancha de desafíos. En el título, los jugadores descubrirán cuatro poderosas Máscaras Cuánticas, guardianes del espacio y del tiempo, que deben reunir para restaurar el orden del multiverso. El lanzamiento está programado para PlayStation 4 y 4 Pro, Xbox One y One X. No te pierdas su tráiler de presentación.



