Wargroove: reunimos los planes y contenidos de la expansión gratuita Double Trouble

'Double Trouble', se lanzará el 6 de febrero en Xbox One, PC y Switch.

'Double Trouble', se lanzará el 6 de febrero en Xbox One, PC y Switch.

¡Se acerca contenido gratuito! Con un nuevo tráiler, Chucklefish anuncia que la prometida expansión para 'Wargroove', que han llamado 'Double Trouble', se lanzará el 6 de febrero en Xbox One, PC y Switch, mientras que los usuarios de PlayStation 4 tendrán que esperar un poco más, aunque el lanzamiento se producirá "pronto". Si te faltan antecedentes, 'Wargroove: Double Trouble' contará la historia del jefe de bandidos Wulfar y sus hijos gemelos Errol y Orla. La historia no ha sido detallada, pero el estudio asegura que habrá un "secuestro inesperado" y el "mayor robo que Aurania haya visto".

En total, 'Double Trouble' incluirá 3 nuevos comandantes, dos unidades (ladrones y fusileros), además de misiones arcade. El paquete de contenido también agregará otros mapas competitivos online que se podrán usar en las partidas rápidas. En la misma línea se podrá acceder a salas tanto públicas y privadas, a mapas personalizados en la modalidad online y herramientas mejoradas para el editor. Por último, se añadirá música y un mapa con temática volcánica.

Wulfar, al igual que sus hijos, es uno de los nuevos comandantes que hace uso de un martillo para aplastar a sus oponentes. Por su parte los gemelos trabajarán juntos, como una unidad. Sin embargo, esto no significa que no tengan habilidades distintas. Errol puede crear un campo de sanación que disminuye con cada turno, pero cura a todas las unidades en el interior con un 20% de la vida. Orla, a su vez, lanza un solo bloque, que crece con cada turno. Los enemigos que se encuentran en ellos son asesinados al instante. El otro comandante nuevo es Vesper. Una anciana de aspecto malvado, que parece usar un látigo para dañar a sus oponentes.

En cuanto a las características de las unidades que se integrarán en Double Trouble, el ladrón no podrá atacar a nadie, pero robará mucho oro para los jugadores que lo controlen. Y está el francotirador, como puedes imaginar usa su rifle de largo alcance, pero necesita un poco de tiempo para recargarlo. 'Wargroove', uno de los independientes más destacados del pasado 2019 está disponible para PS4, Xbox One, Switch y PC.

Wargroove: Double Trouble - DLC Launch Trailer





Más información en elsotanoperdido.com