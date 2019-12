'Sekiro: Shadows Die Twice', elegido Mejor juego del año

'Sekiro: Shadows Die Twice', premiado en los Game Awards 2019.

'Sekiro: Shadows Die Twice', premiado en los Game Awards 2019. Activision

Sekiro: Shadows Die Twice se ha convertido en el mejor juego del año en los Game Awards 2019, unos galardones que también han reconocido al título de desarrollo español Gris, como mejor juego para el impacto.

Los Game Awards se han entregado este jueves, y reconocen y apoyan la "excelencia creativa y técnica" en la industria del videojuego. En la presente edición, ha reconocido al título de From Software y Activision, Sekiro: Shadows Die Twice, como el 'Mejor juego del año', por entender que "ofrece la mejor experiencia en todos los campos creativos y técnicos".

En el apartado de 'Mejor juego de acción', Devil May Cry 5, de Capcom, ha resaltado por encima de títulos como Call of Duty: Modern Warfare o Metro Exodus, mientras que el premio al 'Mejor juego de acción/aventura' ha recaído en Sekiro: Shadows Die Twice.

El título de Bungie Destiny 2 ha sido reconocido con el premio a la 'Mejor gestión de la comunidad'. Luigi's Mansion 3, de Next Level Games y Nintendo, como el 'Mejor juego familiar'; y Gris, de Nomada Studio y Devolver Digital, como 'Mejor juego para el impacto'.

En otras categorías, Super Smash Bros. Ultimate, de Sora, Bandai Namco y Nintendo, se ha alzando con el premio al 'Mejor juego de lucha'. Beat Saber, de Beat Games, como 'Mejor juego de realidad virtual/aumentada', y Call of Duty: Mobile, de Timi Studios y Activision, como 'Mejor juego para móviles'.

El juego Disco Elysium ha sido seleccionado como el 'Mejor juego independiente', mientras que su estudio responsable, Za/Um ha sido premiado como indie revelación precisamente por este título. En esta segunda categoría también estaba nominado el español Nomada Studio por Gris.

En multijugador, se ha premiado a Apex Lengends, de Respawn y EA. Fortnite, de Epic Games, se ha llevado el premio al 'Mejor juego en continuación', y Fire Emblem ha sido reconocido como el 'Mejor juego de estrategia', además de haber sido elegido por 'La voz de los jugadores'.

Disco Elysium, 'Mejor juego de rol'



El 'Mejor juego de rol' del año se ha concedido a Disco Elysium, y Crash Team Racing: Nitro Fueled, como 'Mejor juego de deportes/carreras'.

En cuanto a la dirección artística, ha sido elegido Control, de Remedy y 505 Games; mientras que en sonido, el premio ha recaído en Call of Duty: Modern Warfare, de Infinity Ward y Activision.

La 'Mejor dirección' ha recaído en Death Stranding, de Kojima Productions y SIE, y en cuanto a la narrativa, el premio se ha otorgado a Disco Elysium. Mads Mikkelsen, en su papel de Cliff, en Death Stranding, ha sido galardonado con el premio a la 'Mejor interpretación'. Death Stranding también ha destacado en el apartado de 'Mejor música'.

El 'Mejor creador de contenido', que el elige al 'streamer' o creador que ha tenido un impacto importante y positivo en la industria, es para Shroud, Michael Grzesiek.

Premios en eSports

The Game Awards 2019 también ha elegido a lo más destacado del año en el panorama de las competiciones de videojuegos, o 'eSports'. Así, se ha premiado como el mejor juego a League of Legends, de Riot Games, y como mejor jugador a Kyle 'Bugha' Giersdorf. G2 Esports, League of Legends se ha llegado el galardón al mejor equipo.

El premio a mejor entrenador se ha otorgado a Danny 'Zonic' Sorensen (Astralis, CSGO), y Eefje 'Sjokz' Depoortere ha sido elegida como mejor presentador. El Campeonato mundial de League of Legends 2019 se ha destacado como mejor evento de 'eSports'.