Así es Synthesis, la nueva actualización de 'No Man's Sky'

Synthesis es la octava actualización de 'No Man's Sky'.

Si eres jugador de 'No Man's Sky' estarás al tanto del lanzamiento de 'Synthesis', la octava actualización gratuita para la obra de Hello Games. El estudio británico ha realizado cambios en los elementos del título teniendo en cuenta las características favoritas de los jugadores y añadiendo elementos que la comunidad ha sugerido desde que salió 'Beyond', el último parche del título que daba soporte para PlayStation VR.

En lo que respecta al plano jugable, la actualización añade diferentes mejoras para el manipulador de terrenos, que hasta la fecha no permitía aplanar o restaurar de forma sencilla y ahora se podrá hacer pulsando un solo botón. Otra novedad es la inclusión de numerosas multiherramientas, vista en primera persona en la exonave y una refinería personal para trabajar materiales donde estés, mejoras en el mapa galáctico de la nave, o la posibilidad de desguazarla y mejorarla, además de cambiar las piezas no deseadas por tecnología.

En la misma línea se han añadido algunas mejoras para PlayStation VR y el nuevo modo de fotografía en realidad virtual, que permitirá capturar imágenes en primera persona. En cuanto a los elementos que componen 'No Man's Sky,' se integran al conjunto nuevas tecnologías, atuendos, elementos para la base y mejoras en el mapa galáctico de la nave con mejoras en la nitidez y calidad de los gráficos. Recordar que todos los modos están disponibles para PlayStation VR, tanto la construcción y exploración, como la conducción de vehículos. 'No Man's Sky Synthesis' está disponible para descarga de forma gratuita en PlayStation Store.

