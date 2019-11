Estos son los juegos Xbox Games with Gold de diciembre 2019

La división Xbox de Microsoft ha anunciado los cuatro videojuegos gratuitos del servicio Games With Gold para Xbox One y Xbox 360 destinados a engordar el catálogo digital de sus suscriptores en diciembre. La compañía de Redmond nos invita a pasar las navidades en el brillante universo virtual de fiesta de 'Insane Robots' y liarnos con la gestión de 'Jurassic World Evolution'. Gracias a la compatibilidad con Xbox 360, también será posible descargar la aventura 'Toy Story 3' y 'Castlevania Lords of Shadow: Mirror of Fate HD'.

Juegos, plataformas y calendarios de descarga a continuación, no sin antes recordarte que aun estas a tiempo de descargar 'Sherlock Holmes The Devil's Daughter' y 'Joy Ride Turbo' que corresponden a la oferta de noviembre.

Los juegos Xbox Games with Gold de diciembre

'Insane Robots' - Xbox One - del 1 al 31 diciembre de 2019.

- del 1 al 31 diciembre de 2019. 'Jurassic World Evolution' - Xbox One - del 16 diciembre al 15 enero de 2020.

- del 16 diciembre al 15 enero de 2020. 'Toy Story 3' - Xbox 360 – del 1 al 15 de diciembre de 2019.

– del 1 al 15 de diciembre de 2019. 'Castlevania Lords of Shadow: Mirror of Fate HD' - Xbox 360 - del 16 al 31 de diciembre.



