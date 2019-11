Una filtración revela la presentación de un nuevo 'Splinter Cell' en 2020

Tal y como se desprende de una filtración publicada en Reedit, Ubisoft estaría en disposición de anunciar un nuevo capítulo de la serie 'Splinter Cell'. Según la información, el proyecto llevaría en desarrollo desde 2015, pero habría sufrido varias reinterpretaciones a lo largo de estos años. La primera intención era desarrollar un formato similar a 'Metal Gear Solid V The Phantom Pain', estructurado como un juego de mundo abierto sobre tres mapas de gran extensión repartidos en el sudeste asiático, Rusia y Sudamérica, cada uno de los cuales acumularía un tamaño superior a la totalidad del mapa que podemos encontrar en 'The Division'.

Más adelante se estudiaba una segunda configuración del juego que contaba con dimensiones más pequeñas, pero habría mejorado su jugabilidad. Finalmente, la tercera opción para el desarrollo del nuevo 'Splinter Cell' elimina definitivamente el componente de mundo abierto para evitar crear competencia con otras producciones de Ubisoft del mismo estilo. También se habla sobre la presencia de una vertiente multijugador y una campaña cooperativa. Esta última se publicaría a modo de contenido descargable después del lanzamiento.

La información también destaca que la presentación tendrá lugar durante el próximo E3 2020, aunque no se concreta la fecha de lanzamiento o los sistemas a los que va dirigida la producción. Se especula con una puesta de largo en 2021 para PlayStation 4 y Xbox One, aunque no se descarta la publicación en PlayStation 5 y Xbox Scarlett. En cualquier caso y a la espera de novedades, te recordamos que por el momento no hay confirmación oficial por parte de Ubisoft.

