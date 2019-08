'Beyond: Two Souls' para PC: una versión imprescindible

'Beyond: Two Souls' brilla en su estreno en PC.

'Beyond: Two Souls' brilla en su estreno en PC.

Después de 'Heavy Rain', ha llegado el turno de estrenar en ordenadores el segundo título de Quantic Dream, resultado de la colaboración entre la desarrolladora y Sony Interactive Entertainment, 'Beyond: Two Souls', que ha encontrado el camino hacia nuestros ordenadores con una brillante y meritoria transición. La primera impresión es que la edición parece funcionar como un guante, e incluso sin un PC robusto es capaz de ejecutar gráficos en resoluciones 4K. Sin duda, notarás las diferencias de esta nueva edición.



Ellen Page y Willem Dafoe, mejor que nunca

'Beyond: Two Souls' llega con todo el contenido adicional comercializado después de su lanzamiento en 2013. Esto se traduce en modos y opciones adicionales, además de la aptitud para reproducir la historia en orden cronológico, sin las idas y vueltas temporales de la trama. Quizá el elemento característico de la obra es su puesta en escena. Ellen Page, conocida por su papel en 'Juno' y en 'Hard Candy', compagina protagonismo con Willem Dafoe, rostro que has podido ver en 'Spiderman' o 'Platoon'. Ambos actores prestaron su rostro, voz y movimientos para dar vida a los personajes de una trama capaz de enganchar rápidamente y que revela la vida de Jodie Holmes (Page), desde su infancia hasta bien entrada en la etapa adulta, pasando, por supuesto, por su adolescencia.

Lo interesante de Jodie es que cuenta con un amigo imaginario –Aiden- que le acompaña en todo momento, marcándola e influyendo en ella durante su ciclo vital. En el momento más álgido llega Nathan Dawkins (Willem Dafoe), un científico que pretende estudiar el comportamiento de esta entidad y comprender sus bases. En este punto, y sin querer desvelar nada importante, pues la trama del juego es el mayor aliciente que presenta, la adaptación permite jugar tanto en orden cronológico, comenzando con Jodie de pequeña como en el relato original o saltando en el tiempo cada vez que terminamos un capítulo.

La gran mayoría de escenas, algunas rozando la hora de duración, otras de poco más de diez minutos, son divertidas de jugar. Las decisiones que podemos tomar durante la escena condicionarán el futuro, aunque no tanto como en 'Heavy Rain'. Eso sí, al finalizar cada capítulo, veremos el porcentaje de jugadores que tomaron las mismas decisiones que nosotros, ofreciéndonos pistas para una hipotética segunda partida.



Un videojuego apto para todos

'Beyond: Two Souls' continúa con el legado de 'Heavy Rain' en términos de jugabilidad. A caballo entre la novela interactiva y la aventura gráfica aquí controlaremos a Jodie como en una aventura tradicional, mientras que el control de Aiden se limita a pulsar un botón, momento en el cual nos abstraeremos de Jodie y pasaremos a jugar en primera persona. A diferencia de Jodie, Aiden puede atravesar paredes, suelos y techos, moviéndose libremente por el escenario. Al mismo tiempo, el jugador puede interactuar con algunos objetos del escenario para desencadenar reacciones que influirán en la trama, ya sea haciendo travesuras, salvando la vida a Jodie o controlando momentáneamente otros personajes. Esta es una de las propuestas más características del título, y la que permite, de hecho, plantear algunos dilemas morales al jugador.

En conjunto, 'Beyond: Two Souls' ofrece una buena combinación de aventura y acción, con dosis de intriga en cada capítulo. El modelado –y los modelitos- de Ellen Page, así como las expresiones faciales y movimientos de todos los personajes son dignos de mención, no sólo por la recreación, sino por la naturalidad que permite un nuevo nivel técnico fotorrealista. Los escenarios también han sido modificados, dándoles un impacto mayor (mención especial al desierto de Estados Unidos, o a los interiores de la misión de espionaje).

La banda sonora deja momentos muy brillantes con algunas piezas realmente bonitas que encajan a la perfección dentro de la trama argumental. El doblaje, en castellano, también ha sido respetado, con unos actores que caracterizan fielmente el trabajo de Ellen Page y Willem Dafoe. La obra permite seleccionar el idioma de voz y subtítulos, por lo que recomendamos a los jugadores a que prueben la versión original para tener la mejor experiencia de juego.



Conclusiones

Con todo esto, 'Beyond: Two Souls' mantiene las mismas sensaciones del original en PC. La diferencia es que ahora tenemos acceso al conjunto completo con un aspecto muy mejorado, en una edición definitiva, que, ante todo, es un testimonio sobre la evolución de la tecnología. En su segundo juego para PlayStation 3, Quantic Dream trató de coger altura explorando los límites de la tecnología que tenían a su alcance, derivada de la plataforma a la que estaba destinada.

Como algunos de estos límites se han extinguido, ahora el estudio francés puede demostrar aún con más preciosismo su conjunto visual sobre un juego que simplemente ha alcanzado su límite estético. Un conjunto brillante a nivel artístico que tras la recomposición no debe nada a los actuales superventas. A nivel jugable, con el reestreno de los títulos en orden de lanzamiento y en sucesión rápida, es más sencillo percatarse de los cambios que la desarrolladora aplica a la propia estructura, que alcanzaba su punto más refinado con 'Detroit: Become Human', la última joya del equipo liderado por David Cage y uno de sus lanzamientos más aplaudidos.

Título: Beyond: Two Souls PC

Beyond: Two Souls PC Género : Aventuras

: Aventuras Fecha de Lanzamiento : 22/07/2019

: 22/07/2019 Plataforma : PC

: PC Desarrolladora : Quantic Dream

: Quantic Dream Distribuidora : Quantic Dream

: Quantic Dream Multijugador : No

: No Manual : Castellano

: Castellano Idioma : Castellano

: Castellano Voz : Castellano

: Castellano PEGI : +16

: +16 Precio: Consultar



Más información en elsotanoperdido.com