'For Honor' y 'Hitman: The Complete First Season' entre los juegos PlayStation Plus de febrero

Sony ha revelado la lista de juegos que se podrán descargar de forma gratuita durante el mes de febrero dentro del programa de fidelización PlayStation Plus. Como destacado para PlayStation 4 tenemos 'For Honor', el título de acción y combates cuerpo a cuerpo de Ubisoft. Vive en primera persona el caos de la guerra y escoge la facción que mejor se adapte a tu estilo de juego: vikingo, caballero o samurái.

El siguiente juego en ampliar el catálogo es 'Hitman: The Complete First Season'. Ponte en la piel del Agente 47 y viaja por todo el planeta para eliminar a tus objetivos de formas tradicionales y menos tradicionales. De rifles de francotirador a salsa de espaguetis caducada, usa todas las armas que tengas a tu disposición para convertirte en un maestro asesino.

Como bonificación especial este mes los jugadores también podrán disfrutar de 'Rolling Bob', un juego desarrollado por el estudio español Moon Factory dentro del programa PlayStation Talents galardonado con el reconocimiento al 'Juego más Innovador' de los premios PlayStation 2015, en la que la habilidad para dibujar será clave a la hora de superar los 30 desafiantes niveles de juego.

Junto a estos, los miembros de PS Plus también podrán disfrutar de 'Divekick' y 'Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots' para PS3, y a 'GUNHOUSE' y 'Rogue Aces' para la portátil PS Vita. Recordad que este será el último mes en el que se dejarán de ofrecer juegos de PS3 y PS Vita como parte de los juegos del mes de PS Plus, así que descargadlos mientras estén disponibles. A continuación, tenéis el listado completo de títulos que podrán descargarse a partir del 5 de febrero:



Divekick (PS3, PS Vita)

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3)

Rolling Bob (PS4)

Gunhouse (PS4, PS Vita)

Rogue Aces (PS4, PS Vita)

Recuerda que aún se encuentran disponibles para descarga:

Steep (PS4)

Portal Knights (PS4)

Dogchild (PS4)

Zone of the Enders HD Collection (PS3)

Amplitude (PS3)

Fallen Legion: Flames of Rebellion (PS Vita & PS4)

Super Mutant Alien Assault (PS Vita)



