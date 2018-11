China censura a Winnie the Pooh en ´Kingdom Hearts 3´

China censura a Winnie the Pooh por su parecido a Xi Jinping.

La censura de obras occidentales en China no es ninguna novedad, pero el último caso afecta directamente al mundo de los videojuegos y de forma un tanto particular. Nos referimos a Winnie the Pooh, el simpático personaje de Disney y el lanzamiento de 'Kingdom Hearts III' en el país asiático. Como muchos recordaréis, en el último tráiler del juego, el simpático osito aparece junto a otros personajes del propio Christopher Robin. El problema viene con la versión china del tráiler, donde el personaje ha sido sustituido por una mancha blanca. Tal cual, como demuestra la captura recogida del vídeo distribuido en China.

Ahora vamos con el problema que tiene china con Winnie the Pooh. Toda China seguramente no, pero su presidente sí, eso es seguro. En 2013, Xi Jinping, actual presidente de la República Popular China, visitó Estados Unidos y la prensa realizó algunas fotos del mandatario acompañado del entonces presidente Barack Obama, algo que terminó generando una corriente de memes donde se comparaba al líder chino con el famoso osito, mientras que Obama era reflejado representando el personaje de Tigger. Tiempo después la situación se repetía en un encuentro con el primer ministro japonés, Shinzo Abe. En esta ocasión, el líder chino era comparado de nuevo como el dulce oso y el político japonés como el burro Igor.

Winnie the Pooh, censurado en el tráiler de 'Kingdom Hearts 3'.

Esto, al parecer ha sido suficiente para que el mandatario iniciara una cruzada contra el personaje, prohibiendo cualquier mención o imagen en China. De hecho, la película 'Christopher Robin', que narra parte de la vida del creador de Winnie the Pooh, también se prohibió en la república popular. Ahora, parece que ha llegado el turno de 'Kingdom Hearts III', que tampoco pasará el filtro de la censura. De momento, Square Enix no ha explicado cómo se va a lanzar el juego en el país asiático, ya que, el personaje desempeña un papel importante en el juego.

