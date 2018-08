´New World´ y ´The Grand Tour´, las novedades más destacadas de Amazon Game Studios

Un nuevo plano comercial aflora en el sector del videojuego; uno en el que las grandes empresas de tecnología se integran de lleno en el sector del ocio interactivo: está pasando con Youtube, Netflix, HBO, Facebook, y por supuesto con Amazon, que en 2014 compró Twich y para este 2018 tiene listos varios videojuegos para comercializar durante los próximos meses. Uno de ellos, quizá el más consistente a nivel jugable, es ´New World´, un MMO que nos invita a participar en la época de la colonización de nuevos territorios, alrededor del siglo XVII, pero por supuesto nos ofrece un argumento alternativo.

La obra nos pone en la piel de un personaje que ya no está ligado al sistema de clases, típico de cualquier videojuego MMORPG, sino que nos permitirá aprender diversas habilidades y especializarnos mientras vamos jugando. Esto no significa que no sea importante tener un equipo compensado de amigos, cada uno con una fortaleza que nos posibilite el progreso, de hecho, será completamente necesario. Es solo que Amazon no ha querido seguir el guion tradicional de este tipo de juegos.

'New World', una de las grandes novedades de Amazon.

´New World´ es un sandbox, un título en el que el libre albedrío es su baza fundamental, "libertad" siempre que se nos permita, pues ofrece un mundo persistente en el cual evolucionar rápidamente es vital para sobrevivir, por lo que combatir será una parte fundamental del juego. Podremos hacerlo tanto con armas de fuego (de la época), como con armas blancas. El jugador tiene la posibilidad de unirse a un clan, cuyo objetivo es dominar un territorio para desarrollarlo, es decir, construir un poblado, cultivar, recibir impuestos, peajes, etc. Esto creará constantes conflictos y es aquí donde la obra tiene su fuerte, en los combates cuerpo a cuerpo: son realistas, rápidos, y basados en la habilidad. La obra rescata mecánicas de juegos como ´PUBG´ o ´Fortnite´, donde no importa ya enfrentarse a 100 jugadores y mantener el juego en tiempo real; ´New World´ pretende acumular hasta 1000 jugadores interaccionando entre ellos.

Gráficamente, pese a ser un título con mapas gigantescos, mantiene un nivel de detalle razonable, generoso con la vegetación y la vida animal, además de personajes definidos con cuidado. En definitiva, la desarrolladora quiere un juego original, que esté a la altura de lo que en este momento pide el mercado, pero que a su vez mantenga la estructura de un videojuego reconocible que todo fan del género quiera al menos probar.

Otra de las novedades presentadas por la compañía ha llegado de mano de celebridades de la industria como Christoph Hartmann, fundador de 2K Games y presidente de Take-Two, o Craig Sullivan, creador de ´Need for Speed´, precisamente con un juego de coches: ´The Grand Tour Game´, la versión en videojuego de ´The Grand Tour´. El juego, que cuenta con los antiguos protagonistas del programa de televisión británica ´Top Gear´, pretende dar una vuelta de tuerca más, así que no esperéis un ´Forza´ o un ´Gran Turismo´ cuyas mayores bazas son el realismo y la simulación, pues lo que tenemos entre manos es un videojuego divertido, con posibilidades multijugador y la opción de participar a pantalla partida con hasta 4 jugadores.

Por lo que hemos podido probar en Gamescom, la producción mantiene un buen nivel gráfico, pero cuando aparecen en pantalla los potenciadores, nos damos cuenta de que este videojuego va de pasarlo bien más que de ser preciso en cada curva. Por supuesto, no pretende convertirse en un referente dentro de su especialidad, pero mantiene la diversión y la aleatoriedad de las victorias. La suerte y los potenciadores diseminados por los trazados también cumplen su función. El humor inglés, también lo tiene, y es que las situaciones surrealistas, y los golpes son parte de la marca de la casa en ´The Grand Tour Game´.

Un aspecto que ha llamado su atención es la parte episódica. Según hemos podido conocer de sus autores, quieren lanzar un episodio con cada capítulo para disfrutar tanto del programa como del videojuego, adoptando una temática similar. En realidad, no estamos ante nada nuevo, hace tiempo ya se intentó conjugar la emisión de una serie de televisión con un videojuego que se desarrollaba en paralelo a las emisiones. El resultado ya lo conocéis, por lo que no estaría nada mal comprobar cómo se desarrolla a los mandos de una empresa con tantas posibilidades como Amazon.

