´Kingdom Hearts 3´ ya tiene fecha de lanzamiento

Square Enix ha anunciado la fecha de lanzamiento de su videojuego Kingdom Hearts 3, que llegará a las plataformas de juego PlayStation 4 y Xbox One el 29 de enero de 2019.



La compañía ha dado a conocer a través de Twitter, en un anuncio previo a su conferencia en el E3, uno de los datos que los seguidores de la franquicia Kingdom Hearts llevaban tiempo esperando: la fecha de lanzamiento.



El videojuego, que retoma las aventuras de Sora, Donald y Goofy y su lucha contra la oscuridad, llegará el 29 de enero de 2019, pese a que los primeros rumores apuntaron a noviembre de este año.







KINGDOM HEARTS III will be releasing on Xbox One and Playstation 4 on January 29, 2019! #KingdomHearts #KH3 pic.twitter.com/vpcpxbkreX