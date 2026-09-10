Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IA en las aulas gallegasConexión Portugal GaliciaNataciónCeuta: documentos desclasificadosModernización flotaCeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Ciberseguridad

Anthropic permite a la UE acceder con retraso a Mythos, su IA más potente

Más de tres meses después de lo anunciado, la start-up de Dario Amodei permitirá a la agencia europea de ciberseguridad acceder a su modelo de vanguardia para detectar y corregir posibles brechas en los sistemas informáticos del bloque comunitario

Anthropic permite a la UE acceder con retraso a Mythos, su IA más potente.

Anthropic permite a la UE acceder con retraso a Mythos, su IA más potente. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Anthropic ha concedido un permiso a la Unión Europea para que pueda utilizar Mythos, un potente modelo de inteligencia artificial con altas capacidades para comprometer los sistemas informáticos.

La influyente start-up estadounidense ha abierto el acceso de la agencia europea de ciberseguridad (ENISA) más de tres meses después de que, en junio, anunciase por primera vez que Europa formaría parte del llamado Proyecto Glasswing, el grupo de empresas y países que pueden testear el modelo para preparar su infraestructura informática.

"Tras nuestro diálogo constructivo con Anthropic, podemos confirmar que la agencia de ciberseguridad de la UE, ENISA, ha obtenido acceso a Mythos 5 y lo está probando en estos momentos", ha explicado el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, a Bloomberg. Sin embargo, el éxito es limitado, pues Bruselas no podrá testear la última versión del modelo, Mythos 5.1.

Vulnerabilidades de alta gravedad

Presentado en abril, Claude Mythos es un modelo de IA de vanguarda capaz de detectar y explotar "miles de vulnerabilidades de alta gravedad" en cualquier sistema informático, exponiendo así al mundo de la ciberseguridad. Ese potencial ha hecho que empresas y gobiernos de todo el mundo quieran utilizarlo para detectar y corregir posibles brechas en sus sistemas.

La UE ha logrado el acceso a Mythos después de meses de presión y disputas con la compañía, negociaciones que también se vieron obstaculizadas por el decreto ordenado por la administración Trump que bloqueó el acceso extranjero a este y otro potente modelo de IA generativa de Anthropic, Fable. El veto fue eliminado en julio, pero el acceso de ENISA quedó en un limbo.

Noticias relacionadas y más

La urgencia por ese acceso se ha visto acelerada tras un verano en el que tanto la start-up dirigida por Dario Amodei como OpenAI, creadora de ChatGPT y su principal rival, se han visto envueltas en incidentes en los que grupos de agentes de IA se coordinaron de forma autónoma para lanzar ciberataques contra otras empresas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
  2. Raúl Pérez rescata de la ría de Arousa un albariño con más de 15 años de crianza bajo el mar
  3. Un motorista herido tras chocar contra un furgón de limpieza en Vigo
  4. Muere un hombre en un atropello en Cambados
  5. «Nuevo Zumaya», otro que marcha a Namibia: Galicia pierde cuatro veces la capacidad de la flota de Gran Sol con los éxodos a África
  6. El nuevo «Silicon Valley» gallego se estrena en Vigo
  7. Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto
  8. La educación concertada se planta ante la Xunta en Vigo: «Solo la homologación de las condiciones laborales»

Operativo nocturno de Salvamento Marítimo: trasladan a El Hierro un cayuco con 152 supervivientes y una persona fallecida

Operativo nocturno de Salvamento Marítimo: trasladan a El Hierro un cayuco con 152 supervivientes y una persona fallecida

La Policía Local de Cambados esclarece el destrozo del cruceiro de Con do Ramo

La Policía Local de Cambados esclarece el destrozo del cruceiro de Con do Ramo

EE UU aborda y destruye el atunero ecuatoriano «Montecristi» por su supuesta vinculación con el narcotráfico

EE UU aborda y destruye el atunero ecuatoriano «Montecristi» por su supuesta vinculación con el narcotráfico

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

Dos años de prisión para el atracador de taxistas de Vigo

Dos años de prisión para el atracador de taxistas de Vigo

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

Rescatado un hombre de avanzada edad en Ourense tras perderse con su coche en el monte

Rescatado un hombre de avanzada edad en Ourense tras perderse con su coche en el monte

Moaña propone a Construcciones Orega para construir el edificio del auditorio y pisos de alquiler social de Sisalde

Moaña propone a Construcciones Orega para construir el edificio del auditorio y pisos de alquiler social de Sisalde
Tracking Pixel Contents