Cambios en el gigante tecnológico
Tim Cook se despide de Apple tras 15 años con un récord y un nuevo iPhone en camino: "Amo esta empresa"
John Ternus es, desde este martes, el nuevo director ejecutivo de la segunda compañía más valorada del mundo, que encara el reto de lanzar un iPhone plegable y posicionarse en la carrera por la explotación comercial de la inteligencia artificial
Tras 15 años abanderando la antorcha que le pasó Steve Jobs, Tim Cook dejó ayer de ser el director ejecutivo de Apple. Desde 2011, este empresario ha convertido a la compañía tecnológica en un coloso que domina el mercado de la telefonía móvil gracias al icónico iPhone y que despunta como la segunda más valiosa del planeta con una capitalización que supera los 4,6 billones de dólares.
Cook se despidió con un emotivo comunicado dirigido a los empleados de Apple. "Hoy es mi último día como director ejecutivo de Apple. Siempre supe que este momento llegaría algún día y, sin embargo, me cuesta creer que haya llegado y que esté escribiendo estas palabras. Me encanta esta empresa y el equipo que hay detrás de ella", reza el mensaje, según adelantó Bloomberg.
"Este lugar es la prueba de que la cultura triunfa sobre todo. Compartimos la convicción de que lo que construimos importa, y de que tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Ese propósito es parte de lo que hace que este lugar sea extraordinario".
El legado de Cook
El ahora presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple se despide con un récord notable, pues la firma de la manzana acaba de cerrar el mejor tercer trimestre fiscal de su historia, con casi 110.000 dólares en ingresos. Desde 2011, sus acciones se han disparado más de un 2.000%.
Aunque Jobs posicionó a Apple como referente tecnológico, su heredero ha disparado en negocio de la compañía, vendiendo más de 3.100 millones de iPhones, perfeccionando productos ya existentes antes de su mandato como el ordenador Mac y lanzando nuevos dispositivos como los AirPods o el Apple Watch, dos wearables cuyo consumo ha sido masivo.
El legado de Cook también está profundamente marcado por su alianza manufacturera con China —criticada por algunos—, por el diseño de sus propios chips —que ha ayudado a disparar los márgenes de negocio de la compañía— y por la apertura de nuevas fuentes de ingresos con servicios como iCloud, Apple Store, Apple Music o Apple Pay.
Los retos del nuevo CEO
Su cargo lo ocupa, desde hoy, John Ternus. El mandato del hasta ahora jefe de hardware de la compañía arranca con, al menos, dos retos mayúsculos. Por un lado, el esperado lanzamiento de un iPhone plegable, que podría anunciarse el próximo 9 de septiembre, fecha en la que se presentará el nuevo iPhone 18 Pro. El primer smartphone plegable de Apple se apodará Fold o Ultra, se desplegará como un libro ancho y que se asemejará al iPad, según las últimas filtraciones.
El otro reto será el de posicionar a Apple en el negocio de la inteligencia artificial. Con Cook, la compañía tomó una serie de errores que la sacaron de la carrera, como el fallido lanzamiento de Apple Intelligence en 2024. Tras ese inusual desacierto, Apple ha decidido mantenerse al margen del frenesí inversor en centros de datos y en el desarrollo de modelos de IA, recurriendo a la tecnología de rivales como OpenAI o Google. Esa decisión podría ser vital para su futuro.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
- Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
- Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
- El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad
- Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
- «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»
- El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
- Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo