Rockstar pone toda la carne en el asador y muestra 26 minutos de GTA 6

Tras años viendo ‘GTA 6’ en pequeñas dosis, Rockstar ha enseñado por primera vez más de 26 minutos seguidos del juego en ‘Una mirada extendida’, una pieza estrenada primero en Netflix y publicada después en los canales oficiales de la compañía. El vídeo ofrece mucha más información sobre Leonida, los protagonistas Jason Duval y Lucía Caminos y las numerosas mecánicas que formarán parte del juego.

El vídeo permite observar una Vice City mucho más activa, personajes no jugables capaces de reaccionar ante las acciones del jugador, cambios casi instantáneos entre los dos protagonistas, redes sociales integradas en el propio mundo y cambios en el cuerpo de Jason y Lucia según la vida que lleven, un sistema que retoma algunas ideas de ‘GTA San Andreas’. Además, aporta nuevos datos sobre la historia, conducción y la manera en que Rockstar ha recreado su particular versión de Florida.

Vice City está más viva que nunca

Vice City contará con una población mucho más pendiente de cuanto ocurre a su alrededor, ya que los PNJ reaccionan ante diferentes situaciones y no se quedarán como si nada si Jason o Lucia empiezan a comportarse de manera sospechosa. Caminar por la calle con un arma a la vista, por ejemplo, puede provocar el pánico y tensar por completo el ambiente en pocos segundos. Para darle más entidad, la casa de entretenimiento ha trabajado para que sus habitantes no parezcan cortados por el mismo patrón y habrá diferencias de altura, complexión, ropa, aspecto y comportamiento, que se complementan con un sistema capaz de adaptar las animaciones en tiempo real a cada cuerpo. Rob Nelson, codirector de Rockstar North, explicó que esta tecnología permite combinar alturas y tipos físicos muy distintos sin que los peatones terminen pareciéndose demasiado.

Una imagen del nuevo 'GTA'. / RockStar

La sátira habitual de la serie tampoco faltará; Leonida toma numerosos elementos de Florida e incluso habrá personajes y situaciones inspirados en el conocido fenómeno del “Florida Man”, repartidos por diferentes puntos del estado. Para construir esta versión ficticia de Florida, Rockstar ha pasado años documentándose en Miami y otras zonas cercanas. Parte del equipo trabajó allí durante largos periodos y los desarrolladores hablaron con antiguos delincuentes, policías, responsables de clubes nocturnos y traficantes de armas para conocer mejor los ambientes que querían trasladar al juego. La ciudad incorpora además obras de artistas locales; más de 50 artistas callejeros participaron en los murales del distrito de Stockyard, mientras la estilista de Miami, Jillian Carr, colaboró en el sistema de moda para reflejar formas de vestir ligadas a la personalidad, dinero y el ambiente de cada zona.

Leonida será enorme

Rockstar describe el mapa de ‘GTA 6’ como el mundo más complejo que ha construido durante sus 27 años de historia. La superficie jugable triplica la de ‘Red Dead Redemption 2’ y contará con muchas situaciones que podrán surgir sin seguir continuamente indicaciones en el mapa. Nelson explicó que buena parte de ellas se producirán de forma espontánea mientras el jugador se mueve por Leonida. Algunas no vendrán acompañadas por iconos ni avisos específicos, de manera que apartarse de una misión, entrar en un establecimiento o prestar atención a cuanto sucede alrededor puede acabar llevándolo a una actividad inesperada.

'GTA 6' cuenta con el escenario más complejo que ha construido RockStar. / RockStar

Con un territorio tan grande, habrá además bastantes formas de pasar el tiempo lejos de la historia principal. Durante la presentación pueden verse baloncesto, pesca, buceo, motos acuáticas, kayak, carreras, paracaidismo, gimnasio, billar y minigolf, además de pequeños trabajos y encuentros que salen al paso mientras Jason o Lucia se mueven por Leonida.

Jason y Lucia escribirán juntos buena parte de la historia

La campaña sigue a Jason Duval y Lucía Caminos, dos delincuentes cuya relación irá cambiando a lo largo de la historia. Jason tiene pasado militar y acaba metido en el narcotráfico, mientras Lucia sale de prisión al comienzo de la campaña y sabe defenderse bastante bien cuando llegan los problemas.

La desarrolladora ha optado por mantener parte de la imagen clásica de una pareja de delincuentes que intenta seguir unida mientras los problemas se acumulan. Ambos tienen una personalidad, pasado y unas motivaciones específicas, pero su relación irá cambiando según el tiempo que compartan y las actividades que realicen juntos. De hecho, Jason y Lucia pueden acabar como pareja o quedarse simplemente como compañeros de delitos. Salir de compras, practicar minigolf, hacer kayak o cometer robos juntos contribuye a acercarlos; si el jugador deja el romance a un lado, ambos podrán mantener una relación mucho más distante sin dejar de colaborar durante la campaña.

La relación entre Jason y Lucía irá cambiando según el tiempo que compartan. / RockStar

Cambiar entre ellos será mucho más rápido que en ‘GTA 5’. Cuando Jason y Lucia están cerca, el cambio será prácticamente instantáneo; incluso habrá situaciones dentro de las misiones en las que será posible alternarlos mientras uno conduce y su acompañante va de copiloto. Si se encuentran lejos, la cámara sobrevuela Leonida hasta llegar al protagonista escogido y recupera la transición de ‘GTA 5’, pero en menor tiempo.

El físico de los protagonistas cambia con sus hábitos

‘GTA 6’ recupera una mecánica muy recordada de ‘GTA San Andreas’. Comer, entrenar o mantener ciertos hábitos puede cambiar el físico de Jason y Lucia. Ir al gimnasio permite desarrollar musculatura y la alimentación influirá en su aspecto. El vídeo incluso bromea con esta mecánica mediante anuncios como el Prairie Sandwich, una monstruosidad de 30.000 calorías muy propia del humor de Rockstar. La desarrolladora quiere que el aspecto de ambos protagonistas refleje la vida que llevan en Leonida y el material también sugiere que dormir poco o encadenar noches especialmente movidas puede terminar notándose en el cuerpo, aunque todavía no se sabe hasta dónde llegará realmente este sistema.

Comer, entrenar o mantener ciertos hábitos puede cambiar el físico de Jason y Lucia. / RockStar

Las redes sociales también tendrán vida propia

En esta ocasión, tanto internet como las redes sociales tendrán bastante importancia y las plataformas ficticias que se han preparado permitirán seguir personajes, acontecimientos y publicaciones sobre cuanto sucede en Leonida. Además, Rockstar las utilizará para continuar aplicando su sátira de la sociedad estadounidense contemporánea. Real Dimez, un dúo musical de Vice City, muestra cómo funcionará este sistema, ya que su ascenso a la fama podrá seguirse mediante publicaciones que se vuelven virales dentro de las redes del juego a medida que avanza su historia. La aplicación Snapmatic también regresa dentro del teléfono de ambos protagonistas y, por tanto, Jason y Lucia pueden consultar publicaciones y seguir cuentas, aunque evitan publicar contenido propio porque están huyendo y dejar un rastro digital podría complicar todavía más su situación.

Rockstar ha trabajado a fondo en la conducción

Durante el desarrollo, pilotos profesionales trabajaron junto a desarrolladores veteranos especializados en vehículos para que cada modelo responda de forma más natural y presente diferencias apreciables al volante. Robar coches tampoco será tan sencillo, ya que aquí los vehículos modernos y caros pueden incorporar alarmas, cierres avanzados o sistemas de seguimiento, mientras una aplicación llamada WAINK permite consultar parte de esa información antes de intentar llevárselos.

Algunos coches requieren incluso herramientas específicas para abrirlos o dispositivos capaces de clonar sus llaves, elementos que se obtienen conforme avanza la historia. Bajar al conductor por la fuerza y llevarse el coche seguirá siendo posible, claro, pero robar un vehículo aparcado ya no será siempre cuestión de romper una ventanilla y marcharse.

GTA 6 llegará el 19 de noviembre

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Después del estreno de ‘Una mirada extendida’, Rockstar mantiene el lanzamiento de ‘Grand Theft Auto 6’ para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series. La compañía todavía no ha anunciado una versión para PC ni indicado cuándo podría llegar más adelante a ordenadores.