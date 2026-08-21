El superagente James Pond regresa con 12 versiones de sus clásicos noventeros

Los buenos agentes secretos pueden desaparecer durante años, cambiar de misión e incluso quedarse fuera de servicio, pero tarde o temprano encuentran la manera de volver. James Pond llevaba quince años sin protagonizar una aventura nueva, pero System 3 Software ha reclamado de nuevo sus servicios para ‘The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough’, una colección que se publicará para Switch 2 durante la última semana de octubre de 2026 y reunirá cuatro de sus aventuras mediante doce versiones procedentes de Amiga, Mega Drive, Commodore 64 y Super Nintendo.

La colección reúne:

‘James Pond: Underwater Agent’;

‘James Pond 2: RoboCod’;

‘James Pond 3: Operation Starfish’;

‘The Aquatic Games Starring James Pond and the Aquabats’.

De esta manera, la casa de desarrollo pretende conservar las particularidades gráficas y jugables de las distintas ediciones publicadas en su momento, en lugar de unificarlas bajo una única adaptación. De ahí que cuatro juegos terminen convirtiéndose en doce versiones diferentes, correspondientes a algunas de las máquinas en las que se publicaron originalmente.

Toda la colección de James Pond que busca mantener las características que tuvieron los juegos en su día. / Agencias

Un viejo amigo

El personaje debutó en 1990 y nació como una parodia del universo de los agentes secretos, empezando por su propio nombre, una evidente referencia a James Bond. Esa relación se mantiene vigente en el subtítulo ‘The Pond Is Not Enough’, que juega con el título de la película ‘The World Is Not Enough’, estrenada en España como ‘El mundo nunca es suficiente’, y conserva el tono humorístico que acompañó al personaje durante sus primeros años.

El Pondverse reunirá materiales de toda la serie

Las versiones incluidas conservarán el funcionamiento original, aunque la desarrolladora ha confirmado su intención de incorporar varias características inéditas, como ranuras de guardado, vibración del mando, marcos personalizables, opciones de sonido y líneas de barrido configurables para reproducir el aspecto de los antiguos televisores de tubo.

Todo el contenido estará organizado a través del denominado “Pondverse”, un espacio interactivo desde el que se podrán consultar las portadas originales ordenadas cronológicamente, perfiles de personajes, información sobre héroes y villanos, detalles de los diferentes niveles y materiales recuperados de las publicaciones originales. Todo estará traducido al castellano, por lo que tanto los títulos incluidos como la información adicional podrán consultarse sin dificultad.

Noticias relacionadas

¿Cuándo se publica el recopilatorio de James Pond?

En relación con sus planes de lanzamiento, la desarrolladora se ha comprometido a publicar ‘The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough’ durante la última semana de octubre de 2026, aunque todavía no ha comunicado el día concreto. La colección contará con una edición física de coleccionista limitada a un máximo de 6.000 ejemplares en todo el mundo, con los juegos incluidos directamente en una tarjeta de Switch 2. No obstante, con lo anterior no queda todo resuelto, ya que la compañía había anunciado anteriormente versiones para PC, PS5 y Xbox, aunque por ahora no ha concretado cuándo estarán disponibles en estas plataformas.