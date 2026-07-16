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Black Desert Mobile reorganiza su sistema de progreso mientras prepara nuevas regiones y equipo

La progresión será más rápida, se simplificarán varios sistemas y llegarán características y elementos como Genesis Gear y la región de Ulukita

Black Desert Mobile.

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Carlos de Ayala - Elsotanoperdido

Desde las oficinas de Pearl Abyss, sus altos mandos han presentado el calendario de próximas actualizaciones del popular ‘Black Desert Mobile’ durante el Heidel Ball 2026, entre novedades planteadas a acelerar la progresión, simplificar varios contenidos y refinar la experiencia general de juego. Con estas medidas se reducirán las barreras de progresión tanto para los aventureros nuevos como a los más veteranos gracias a una actualización destinada a incrementar las recompensas de los contenidos basados en Conocimiento, incluidos Constelaciones, Boss Rush y la Grieta de Alyaelli, y reducirá en más de un 50% el tiempo necesario para avanzar mediante este sistema.

Más equipamiento de grado Nebular

La compañía surcoreana también ha revelado las características generales de Genesis Gear, un nuevo nivel de equipamiento de grado Nebular que se podrá fabricar a partir de equipo Astroscuro de nivel +9 o superior y de materiales obtenidos en la próxima región de Ulukita. El nuevo equipamiento heredará las estadísticas de mejora del equipo utilizado durante su fabricación.

Black Desert Mobile.

Black Desert Mobile. / .

En el mismo plano, desde el 14 de julio se ha reducido el requisito de Poder de Combate necesario para obtener los Accesorios Kharazad, facilitando el acceso al equipamiento de nivel superior. También, los días 28 de julio y 4 de agosto, el juego simplificará parte de sus contenidos mediante la unificación de sistemas similares e introducirá un calendario rotativo para determinadas actividades JcE y JcJ. En paralelo, Pearl Abyss renovará las Guerras de Nodos y las Guerras de Conquista mediante nuevos objetivos, recompensas ampliadas y enfrentamientos multitudinarios con más posibilidades tácticas. Durante agosto se celebrará una prueba en el servidor habilitado para ello.

Bienvenidos a la nueva Temporada

La actualización del 14 de julio también ha dado comienzo a la Temporada 2 que, por primera vez, permite convertir personajes existentes en personajes de temporada. Además, las mejoras aplicadas a los Skill Sigils incorporan el equipamiento automático y un sistema más sencillo para compartir configuraciones predefinidas. Las actividades del Palacio del Dragón completan la programación veraniega y permanecerán disponibles hasta el 4 de agosto, acompañadas de distintas recompensas.

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Video de Heidel Ball 2026 en YouTube.

Los elementos anunciados durante el Heidel Ball 2026 se incorporarán de forma escalonada. Algunas ya han comenzado a llegar durante julio. La renovación del sistema de mascotas está prevista para el 28 de julio, mientras que Ulukita, Genesis Gear y la revisión definitiva de las Guerras de Nodos y de Conquista se incorporarán más adelante.

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