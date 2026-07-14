Mushkaa reinterpreta el himno del VCT EMEA y lo presentará en directo durante las finales europeas

Riot Games y Mushkaa, una artista muy destacada de la escena urbana catalana, han presentado una nueva versión de ‘Villain (Take the Shot)’ donde la música urbana y el entretenimiento digital vuelven a cruzar sus caminos con el himno oficial del VCT EMEA. La nueva versión ofrece versos en castellano y catalán para el tema central de ‘Valorant’, el popular formato que cuenta actualmente con más de 35 millones de jugadores activos al mes. La canción se publicó el 13 de julio de 2026 y ya está disponible en las principales plataformas musicales.

Algo más que un himno

La composición original, publicada en 2024 y firmada por Barns Courtney, ARB4 y Eytan Peled, supera los 6,6 millones de reproducciones en Spotify y su popularidad no deja de crecer, al igual que le sucede al formato de juego que desde su lanzamiento en 2020, ha ampliado significativamente su presencia y actualmente está disponible para PC, PS5 y Xbox Series. Su circuito mundial de deportes electrónicos, el Valorant Champions Tour, reúne a los mejores equipos del mundo en competiciones seguidas por millones de espectadores. Según los datos de Riot Games, el evento Champions Paris registró una audiencia acumulada de 28 millones de espectadores y alcanzó un máximo de cinco millones de conexiones simultáneas.

VCT Emea. / Cedida

“Cuando Riot me propuso reinterpretar Villain, enseguida me encantó la idea de aportar algo de mi propio universo a una canción que ya significa tanto para la comunidad de Valorant. Para mí era importante que esta versión refleje realmente quién soy como artista, celebrando tanto la lengua como la cultura española y catalana, sin perder la energía y la intensidad que hacen que la canción original sea tan potente”, comenta la artista.

Mushkaa llevará el remix a Badalona

Tras agotar las entradas en el Sant Jordi Club de Barcelona y actuar en Sónar, el Festival Vida y el Festival Observa, Mushkaa llevará su combinación de pop y música urbana a esta producción en castellano y catalán. El lanzamiento coincide con la llegada a Badalona de las finales de la segunda etapa del VCT EMEA. La competición saldrá de su sede habitual en Berlín por primera vez y se celebrará en el Olimpic Arena del 28 al 30 de agosto de 2026.

El recinto fue construido para albergar el torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. También acogió la Final Four de la Basketball Champions League en mayo de 2026 y conciertos de Bruce Springsteen, Coldplay, Bruno Mars, Muse o Pearl Jam, entre numerosos artistas.

Presentación en directo

Allí, la artista interpretará por primera vez en directo su remix de ‘Villain’ ante miles de personas, como parte del programa del fin de semana. “Poder estrenar este remix en directo en Barcelona, ante miles de fans durante las Finales de la Etapa 2 de VCT EMEA, hace que esta colaboración sea aún más especial. Barcelona ha sido una parte muy importante de mi trayectoria, así que poder dar la bienvenida, a través de la música, a uno de los mayores eventos de esports del mundo es algo de lo que me siento enormemente orgullosa”, explica.

Villain (Take The Shot)

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El remix de ‘Villain’ interpretado por Mushkaa se incorpora al catálogo de Riot Games Music que, según los datos facilitados por la compañía, supera las 1.000 canciones e incluye cerca de 60 temas vinculados a ‘Valorant’, con artistas como KATSEYE, BUNT, Grabbitz, bbno$, Audrey Nuna, eaJ y Ashnikko. Para terminar, tan solo recordar que las entradas para las finales están a la venta, para vivir unas jornadas que también tendrán una zona exterior gratuita con actividades, mientras los equipos competirán por clasificarse para la Champions Shanghai.