Assassin’s Creed Black Flag Resynced siempre tuvo su mayor tesoro en las cálidas aguas caribeñas

Lanzado originalmente en 2013, ‘Assassin’s Creed IV: Black Flag’ alcanza uno de los puntos más altos de la franquicia para gran parte de sus jugadores. La combinación de exploración y combate naval en la Edad de Oro de la Piratería con la jugabilidad tradicional de la serie se ha llegado a considerar una fórmula casi perfecta. Es más, ahora que nos reencontramos con él, la propuesta sigue siendo tan divertida como interesante, aunque es innegable que a estas alturas sus gráficos y algunos aspectos de la jugabilidad empezaban a quedar anticuados. Con esto en mente y aprovechando el buen momento comercial de las versiones renovadas de clásicos, Ubisoft ha optado por dar una segunda juventud a la épica de Edward Kenway.

Presentada como una profunda reconstrucción del original, y gracias a una copia anticipada para PS5 proporcionada por Ubisoft, hemos tenido la oportunidad de jugar a ‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’ antes de su lanzamiento, que también se produce para Xbox Series X|S y PC. Estas son nuestras impresiones tras surcar los mares más peligrosos del caribe.

nuevas imágenes del Assassin’s Creed Black Flag Resynced. / Agencias

La vida pirata mejora en todos sus apartados

Aunque el título se ha rehecho sobre una versión actualizada del motor Anvil, ‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’ sigue siendo, en el fondo, el mismo juego que conocemos desde 2013. Aquí conviven la misma trama, los mismos personajes y muchas de las escenas cinemáticas del original, pero con cambios que actualizan buena parte de la experiencia en gráficos, jugabilidad, animaciones, iluminación e interfaz. Por tanto, si hace algún tiempo que no juegas a ‘Black Flag’, puede que no dé la impresión de haber cambiado tanto, pero basta con echar un vistazo a cualquier material del original para comprobar el gran trabajo realizado con ‘Resynced’.

Los escenarios son mucho más detallados gracias a una iluminación más rica y a una paleta de colores que aporta nueva vida al mar y a las islas que podemos explorar. También se aprecia cómo varias zonas, islas y restos de naufragios se han rediseñado por completo, haciendo más atractiva la exploración marítima.

En general, los modelos de personajes y objetos presentan un nivel de detalle mucho mayor, algo lógico en una revisión que no se ha limitado a subir la resolución o retocar texturas, ya que también incorpora trazado de rayos, sistemas de física y agua modernizados, además de clima en tiempo real para que los viajes en alta mar resulten más creíbles. La interfaz también ha cambiado y ahora adopta una presentación más ligada a las entregas más recientes de la franquicia, con barras de salud para los enemigos, mapa renovado y una mejor organización de la información sobre las misiones. Todo esto deja un apartado gráfico que raya a gran altura gracias a una configuración general mucho más limpia, siempre a disposición del jugador, que también puede modificar varios elementos de la interfaz a su gusto.

Regresa un clásico del 2013 rehecho como es Assassin’s Creed Black Flag Resynced. / Agencias

Jugabilidad renovada

‘Resynced’ no se queda solo en cambios gráficos, sino que también introduce avances importantes en la jugabilidad para actualizar un título que empezaba a acusar el paso del tiempo, especialmente en las secciones de sigilo, combate, el parkour y la transición entre alta mar y las ciudades. Pero entre los cambios más agradecidos está la desaparición de las pantallas de carga entre alta mar y las ciudades, de modo que ahora se puede pasar de una zona a otra sin esperas ni cortes visibles dentro de un mundo completamente abierto.

También es posible agacharse manualmente, una función sencilla pero muy útil en las áreas donde conviene pasar desapercibido. Además de usar bombas de humo, ahora también podemos poner o quitar la capucha cuando queramos, así como utilizar disfraces entre grupos de civiles para despistar a los enemigos. El parkour también gana flexibilidad y permite moverse con más libertad o de forma más guiada, mientras que el combate apuesta por un sistema en el que hay que atacar con la espada para romper la defensa del enemigo y dejarlo vulnerable antes de causar daño real. Además, hay un botón específico para bloquear y responder a los ataques de los PNJ antes de recibir daño. También se pueden encadenar acciones para empujar, hacer tropezar o noquear a enemigos indefensos. La hoja oculta, sin embargo, solo puede usarse en contextos concretos, como los asesinatos sigilosos, y no durante los duelos directos.

Aventuras piratas

En cuanto al nuevo contenido, podemos esperar nuevas líneas para Barbanegra y Stede Bonnet, así como tres nuevos oficiales dispuestos a unirse a la tripulación como parte de la trama principal. El juego también incluye dos escenas nuevas escritas por Darby McDevitt, guionista del título original, además de una escena revisada, entre ellas una secuencia inédita entre Edward y Caroline. Tampoco faltan temas musicales y nuevas composiciones para que la tripulación cante durante los viajes, un modo foto, mascotas, más opciones de personalización para el Jackdaw y un sistema de exploración submarina mejorado. Con todo esto, la navegación y el combate naval se mantienen como los elementos más gratificantes de la experiencia.

El renovado título traerá consigo nuevas escenas y demás contenido para que no se sienta como el mismo juego con otros gráficos. / Agencias

No hacían falta demasiados cambios en la parte naval, ya que, incluso hoy, cuesta encontrar un juego que represente la cultura pirata con tanta personalidad como ‘Black Flag’. Edward Kenway sigue siendo uno de los protagonistas más interesantes de la franquicia, sobre todo porque es un pirata que acaba implicado casi sin querer en el conflicto entre Asesinos y Templarios.

Conclusiones

Aunque un remake fiel al material original puede dejar a la vista ciertos rasgos propios de su edad, ‘Assassin’s Creed Black Flag Resynced’ evita en gran medida esa sensación gracias al trabajo de Ubisoft Singapore, que ha creado una revisión muy cuidada, más vistosa, más cómoda de jugar y mucho más moderna, sin romper la aventura que tantos jugadores recuerdan.

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Tanto para los jugadores que ya conocen el original como para los que tenían pendiente la historia de Edward Kenway, merece la pena volver a zarpar con ‘Black Flag Resynced’, porque sigue siendo una de las entregas más completas y divertidas de la franquicia, una aventura que siempre tuvo su mayor tesoro entre las cálidas aguas caribeñas.