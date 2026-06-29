Mayo de 2026 deja a Xbox en mínimos y a PlayStation en su peor dato desde principio de siglo

El pasado mes de mayo dejó unos datos especialmente duros para el mercado de las consolas en Estados Unidos. Según Circana, consultora especializada en análisis de consumo y ventas en el mercado estadounidense, PlayStation firmó su peor mayo en unidades vendidas desde el año 2000, mientras que Xbox registró su peor dato para ese mes desde que existe la marca. En comparación con mayo de 2025, las ventas de PS5 cayeron un 58% y las de Xbox Series bajaron un 12%, pero estas últimas partían de un volumen de ventas más bajo, de ahí que el resultado no deje un nuevo mínimo para la marca en ese mes.

PS5 sufre el incremento de su precio de venta

La caída en las ventas de PlayStation parece estar relacionada con las subidas de precio aplicadas en abril. En tierras estadounidenses, el aumento fue de 100 dólares para la consola estándar y de 150 dólares para PS5 Pro. En Europa, Sony también elevó el precio recomendado de PS5 Digital Edition, que pasó a costar 499,99 euros, mientras que el modelo con lector se mantuvo sin cambios y el lector de discos externo bajó hasta 79,99 euros. Xbox, por su parte, ya había elevado sus precios en 2025 y comunicó una nueva subida mundial para el 1 de agosto de 2026, por lo que este último movimiento no habría influido directamente en las ventas de mayo.

Xbox y PlayStation reflejan unos datos muy malos en este mes de mayo en cuanto a sus ventas. / Agencias

Nintendo tuvo un mes excelente, a diferencia de Sony y Microsoft

Muy al contrario, Switch 2 fue la consola más vendida de mayo en Estados Unidos, tanto en unidades como en ingresos. De hecho, su éxito ha sido tal que, incluso con la importante caída en las ventas de PlayStation y Xbox en mayo de 2026, durante ese mes registró cierto crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según Circana, el gasto en hardware durante este periodo alcanzó los 249 millones de dólares, un 38% más con respecto al año anterior. Si bien es cierto que el aumento de precios de los productos también contribuye al crecimiento del gasto, gran parte del incremento se debió a las ventas de Switch 2.

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PlayStation firmó su peor mayo en unidades vendidas desde el año 2000. / Agencias

A la caza de Game Boy Advance

Estos datos sitúan a la plataforma por encima de los 5,9 millones de unidades vendidas en aquel territorio durante su primer año, convirtiéndose en la segunda consola de videojuegos con mejor ritmo de ventas en el país desde que se empezaron a recopilar este tipo de datos en 1995. Solo la supera otro producto de Nintendo, la querida Game Boy Advance.