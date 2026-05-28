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Days of Play vuelve a PlayStation: Qué juegos, accesorios y servicios están rebajados

La campaña estará activa hasta el 10 de junio con rebajas en juegos de PlayStation 5, PS VR2 y periféricos

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Alberto Yañez – Elsotanoperdido

PlayStation da inicio a sus 'Days of Play', una campaña de descuentos que llega a las puertas del verano y reúne ofertas en lanzamientos actuales, clásicos de su catálogo, periféricos y servicios digitales. La promoción permanecerá activa del 27 de mayo al 10 de junio, y las rebajas podrán encontrarse en tiendas participantes, según el producto y disponibilidad.

Pero vamos a desglosarlo porque hay mucho material a mano y nunca está demás repasar las mejores opciones, ya que el menú de descuentos incluye desde títulos de PlayStation 5 a 29,99 euros, descuentos en mandos y accesorios, hasta rebajas en PlayStation VR2.

Juegos de PlayStation 5 rebajados

Para comenzar, los Days of Play llegan a las tiendas con varios juegos a un precio bastante reducido mediante una selección que no escatima en lanzamientos, aventuras de acción, conducción y algunas de las obras más conocidas del catálogo de PlayStation 5.

Marvel’s Spider-Man 2’ pasa de 79,99 euros a 39,99 euros.

Astro Bot’ pasa de 69,99 euros a 49,99 euros.

Ghost of Yotei’ pasa de 79,99 euros a 59,99 euros.

Video de YouTube sobre un tema específico.

Death Stranding 2: On the Beach’ pasa de 79,99 euros a 49,99 euros.

Gran Turismo 7’ en edición estándar pasa de 49,99 euros a 39,99 euros.

The Last of Us Parte II Remastered’ pasa de 49,99 euros a 29,99 euros.

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Mandos, auriculares y PlayStation VR2

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La campaña disponible en MediaMarkt también incluye rebajas en varios periféricos. El mando inalámbrico DualSense tiene 20 euros de descuento en la mayoría de sus modelos y queda a partir de 54,99 euros. El mando inalámbrico DualSense Edge, para jugadores que buscan más opciones de configuración, tiene 30 euros de descuento. El mando Access, diseñado para facilitar el juego a usuarios que necesitan configuraciones más adaptadas, tiene una rebaja de 30 euros y queda a 59,99 euros. En sonido, los auriculares de botón inalámbricos PULSE Explore tienen 50 euros de descuento y quedan en 169,99 euros, mientras que los PULSE Elite reciben una rebaja de 40 euros y quedan en 109,99 euros. PlayStation VR2 es otro de los productos más tentadores de Days of Play, ya que baja 100 euros y se queda en 349 euros.

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