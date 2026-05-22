Cómo conseguir el nuevo fondo de Uncharted para PS5 y los avatares del aniversario

'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón' acaba de cumplir diez años y Naughty Dog ha aprovechado la ocasión para celebrarlo con varios extras gratuitos para sus jugadores. Tras distribuir una tanda de avatares especiales para PlayStation Store, el estudio ha estrenado también un nuevo fondo para el Centro de bienvenida de PS5 inspirado en 'Uncharted: Colección Legado de los Ladrones'.

La cuarta entrega principal de la franquicia de aventuras se publicó originalmente en PS4 el 10 de mayo de 2016 y puso fin a la etapa de Nathan Drake al frente de la serie. Años más tarde se relanzó en PS5 y PC dentro de 'Uncharted: Colección Legado de los Ladrones', una edición que reúne las versiones remasterizadas de 'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón' y 'Uncharted: El Legado Perdido'.

Cómo activar el nuevo fondo

El nuevo fondo del Centro de bienvenida de PS5 toma como base la ilustración promocional de 'Uncharted: Colección Legado de los Ladrones' y reúne a Nathan Drake y Chloe Frazer junto a varios personajes conocidos de la serie, entre ellos Sully, Elena, Sam y Nadine. Para usar el nuevo fondo en tu consola, solo tienes que seguir estos pasos.

Abre el Centro de bienvenida de PS5. Elige la opción "Cambiar fondo". Entra en la pestaña "Juegos". Busca el fondo de 'Uncharted: Colección Legado de los Ladrones'. Selecciónalo para aplicarlo en tu consola.

No hace falta comprar contenido adicional para activar este fondo. Basta con tener acceso al Centro de bienvenida de PS5 y buscarlo dentro de los fondos disponibles.

PlayStation Avatars. / Cedida

Cómo conseguir los avatares de Uncharted en PlayStation Store

Además del fondo para PS5, Naughty Dog también ha compartido cuatro avatares gratuitos para PlayStation Store. El paquete reúne cuatro avatares inspirados en objetos conocidos de la serie, como la moneda pirata de 'Uncharted 4', el anillo de Sir Francis Drake grabado con la frase "Sic Parvis Magna", el colmillo de Ganesh y el disco de Ganesh de 'Uncharted: El Legado Perdido'.

En Europa, el código que debe introducirse en PlayStation Store para reclamar los cuatro avatares gratuitos de 'Uncharted' es el siguiente.

R3ED-24QD-E4DM

Para canjearlo, entra en PlayStation Store desde una cuenta europea de PlayStation Network, accede a "Canjear códigos" y escribe la combinación anterior. Una vez confirmado el proceso, los avatares quedarán asociados a la cuenta y podrán utilizarse como imagen de perfil.

Uncharted. / Cedida

También hay extras para los jugadores de PC

El aniversario también deja contenido en Steam, donde Naughty Dog ha publicado elementos digitales para los jugadores de PC, entre ellos avatares animados, cromos, insignias, emoticonos y fondos vinculados a Nathan Drake, Chloe Frazer y sus aventuras.

Noticias relacionadas

El décimo aniversario de 'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón' se cierra así con varios extras gratuitos para usuarios de PlayStation y PC, aunque en PS5 el reclamo más atractivo es el nuevo fondo para el Centro de bienvenida de la consola.