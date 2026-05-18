Forza Horizon 6 acelera rumbo a Japón en una semana repleta de grandes lanzamientos

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos más relevantes en el sector del entretenimiento electrónico. Esta semana toca revisar los videojuegos que llegarán entre el 18 y el 22 de mayo a PC, PS5, Xbox Series, Switch y Switch 2, en una lista donde conviven grandes producciones y una buena remesa de obras independientes de lo más apetecibles.

Entre las novedades más destacadas, esta semana las miradas se reparten entre la llegada a tierras japonesas de ‘Forza Horizon 6’, las aventuras para toda la familia de ‘LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro’ y el estreno de ‘Yoshi and the Mysterious Book’, una nueva y colorida entrega de la franquicia protagonizada por el dinosaurio de Nintendo. A ellos se suman lanzamientos tan atractivos como ‘Rune Dice’, ‘Starbites’, ‘Warhammer 40,000: Mechanicus II’ y ‘Bubsy 4D’, entre otros. A continuación, puedes consultar la lista completa, sus sistemas y fechas.

Lunes 18 de mayo:

‘Thrifty Business’ (PC)

‘Modern Naval Warfare’ (PC)

Martes 19 de mayo:

‘Rune Dice’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Project: Mist’ (PC)

‘Forza Horizon 6’ (PC, Xbox Series)

La serie de conducción de mundo abierto desarrollada por Playground Games y publicada por Xbox Game Studios traslada su festival hasta una recreación de Japón, donde el jugador comienza como un visitante que llega al país para abrirse paso entre carreras, pruebas callejeras y eventos del festival. La entrega ofrece un mapa amplio inspirado en paisajes japoneses, carreteras urbanas, zonas residenciales, áreas industriales, pasos de montaña y tramos siempre alrededor de la cultura del motor.

En su estreno, ‘Forza Horizon 6’ reúne más de 550 coches reales, historias relacionadas con el automovilismo japonés, encuentros entre jugadores, vehículos raros, viviendas y garajes personalizables. También mantiene el espíritu libre de la serie, alternando competición, conducción abierta, encargos, pruebas especiales y juego cooperativo.

Forza Horizon 6 – Launch Trailer

Miércoles 20 de mayo:

‘Deep Rock Galactic: Rogue Core’ (PC)

‘Thick as Thieves’ (PC)

Jueves 21 de mayo:

‘Beastro’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Coffee Talk Tokyo’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

‘Gallipoli’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Luna Abyss’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Starbites’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

‘Zero Parades: For Dead Spies’ (PC)

‘Warhammer 40,000: Mechanicus II’ (PC)

‘Yoshi and the Mysterious Book’ (Switch 2)

‘Yoshi and the Mysterious Book’ es una aventura protagonizada por el conocido dinosaurio de la factoría de Kioto. Todo arranca cuando un libro parlante llamado Profesor Leo cae del cielo en la isla de los Yoshis y abre sus páginas a un mundo repleto de criaturas singulares a las que el jugador debe observar e interactuar a través de las acciones habituales del personaje, como saltar, lanzar huevos, usar la lengua o cargar seres a la espalda, todo bajo un tono amable, colorido y muy cercano al estilo habitual del personaje.

Yoshi and the Mysterious Book – Tráiler general

Viernes 22 de mayo:

‘Bubsy 4D’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)

‘LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro’ (PC, PS5, Xbox Series)

La línea de videojuegos LEGO recupera al Caballero Oscuro en una aventura de acción y mundo abierto construida por TT Games bajo el sello Waner Bros. Games. La trama parte de los primeros pasos de Bruce Wayne, todavía lejos de ser el protector de Gotham, y repasa su entrenamiento, su vínculo con la Liga de las Sombras y el nacimiento del símbolo que acabará imponiendo respeto entre los criminales de la ciudad.

La entrega reúne a varios de sus grandes enemigos, entre ellos Joker, El Pingüino, Mr. Freeze, Hiedra Venenosa y Bane, junto a aliados tan conocidos como Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing y Batgirl. La jugabilidad combina peleas, sigilo, investigación, trajes, artilugios y vehículos, siempre envuelta en el humor característico de LEGO sobre una interpretación más ligera del universo Batman, pero sin perder ese aire nocturno, urbano y detectivesco propio del personaje.

LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro - Tráiler lanzamiento

Japón, Gotham y un libro lleno de criaturas

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La tercera semana de mayo nos deja a ‘Forza Horizon 6’ entre los lanzamientos de mayor atractivo, ahora trasladando el festival de conducción a una recreación de Japón. Junto a él también se sitúan ‘LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro’ y ‘Yoshi and the Mysterious Book’, además de producciones como ‘Rune Dice’, ‘Starbites’, ‘Warhammer 40,000: Mechanicus II’, ‘Bubsy 4D’, ‘Coffee Talk Tokyo’ y ‘Luna Abyss’, así que estos días puedes esperar velocidad, superhéroes, plataformas, estrategia, rol y obras independientes para completar una batería de estrenos bastante generosa.