'Star Wars Outlaws', 'Red Dead Redemption 2' y 'Time Crisis' se reúnen en los PlayStation Plus de mayo.

Sony ha anunciado los juegos que se incorporarán al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium durante mayo. La nueva tanda estará disponible a partir del 19 de mayo e incluye varios éxitos tan relevantes como ‘Star Wars Outlaws’, ‘Red Dead Redemption 2’, ‘Bramble The Mountain King’ y ‘The Thaumaturge’.

En total la oferta del mes para los suscriptores de los planes Extra y Premium reúne siete juegos, entre ellos ‘Star Wars Outlaws’, que llegará en su versión de PS5, mientras que ‘Red Dead Redemption 2’ estará disponible en PS4 tras su anterior paso por el servicio. A ellos se suman ‘Bramble The Mountain King’ para PS4 y PS5, ‘The Thaumaturge’ para PS5, ‘Flintlock The Siege of Dawn’ para PS5, ‘Broken Sword La Leyenda de los Templarios Reforged’ para PS4 y PS5, y ‘Enotria The Last Song Standard Edition’ para PS5.

'Star Wars Outlaws': tráiler de lanzamiento

En el caso de PlayStation Plus Premium, también se añade ‘Time Crisis’, que llegará a PS5 y PS4. Se trata de la adaptación de la versión de PlayStation, publicada originalmente en 1997, que regresa junto a niveles especiales y apuntado por giroscopio. La lista queda así:

Juegos de PlayStation Plus Extra y Premium en mayo

-‘Star Wars Outlaws’ – (PS5)

-‘Red Dead Redemption 2’ – (PS4)

-‘Bramble The Mountain King’ - (PS4 y PS5)

-‘The Thaumaturge’ (PS5)

-‘Flintlock The Siege of Dawn’ (PS5)

-‘Broken Sword: La Leyenda de los Templarios Reforged’ - (PS4 y PS5)

-‘Enotria The Last Song Standard Edition’ – (PS5)

Clásico de PlayStation Plus Premium

-‘Time Crisis’ - (PS4 y PS5)

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También están disponibles los juegos mensuales de mayo

A todo lo anterior se suman los juegos mensuales de PlayStation Plus. Esta tanda se puede reclamar desde el 5 de mayo y está incluida para todos los suscriptores del servicio, sin importar el plan elegido. En esta ocasión, Sony ha reunido 'EA Sports FC 26', 'Wuchang Fallen Feathers' y 'Nine Sols', tres propuestas muy distintas entre sí que amplían la biblioteca del mes junto a las incorporaciones previstas para Extra y Premium.