Nintendo cambia el nombre de My Nintendo Store tras años ligada al programa de recompensas

Nintendo ha confirmado oficialmente que su tienda en línea oficial cambiará de nombre este mes. Según parece, el cambio se limitará únicamente a la denominación y no afectará a los servicios ni a los productos disponibles, un mensaje que la compañía ha difundido en varias cuentas regionales oficiales, entre ellas las de Reino Unido, Japón, España, Alemania, Australia, Corea y Estados Unidos, antes de su entrada en vigor el 27 de mayo en los territorios donde todavía funciona como My Nintendo Store. Conviene recordar que esta y Nintendo eShop seguirán operando como servicios distintos, ya que eShop continuará funcionando a modo de tienda digital integrada en las consolas de Nintendo.

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Acompañó a la primera etapa móvil de Nintendo

My Nintendo Store abrió sus puertas en febrero de 2022, tras una renovación de la tienda online de la compañía japonesa que reunió juegos digitales, consolas, accesorios y productos oficiales en un mismo espacio, creando un entorno unificado para los usuarios de Switch. El término "My" servía para vincular la tienda al programa de recompensas My Nintendo, lanzado en marzo de 2016 en plena entrada de la compañía en el mercado móvil y pocos días antes del estreno de Miitomo, su primera aplicación para móviles.

Desde entonces, el sistema permite acumular puntos de platino mediante misiones, aplicaciones para móviles y servicios vinculados a Nintendo Switch Online. En España, estos puntos pueden canjearse por recompensas digitales, artículos para juegos móviles, iconos de usuario y productos físicos disponibles entre su oferta, aunque el tipo de recompensas suele variar según el país o la región.

El programa se mantiene sin cambios

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Pese al nuevo nombre de la tienda, la empresa ha aclarado que My Nintendo mantendrá su funcionamiento habitual. Hasta la fecha, tampoco se ha comunicado ningún cambio de nombre para el servicio de recompensas ni modificaciones en la mecánica de los puntos de platino, de modo que los usuarios que ya las canjean podrán seguir usando las mismas funciones sin migrar su cuenta ni realizar ningún paso adicional. En todo caso, el nuevo nombre permite diferenciar mejor la tienda oficial del programa de recompensas My Nintendo y alinearla con la aplicación Nintendo Store, disponible fuera de Japón desde el año pasado.