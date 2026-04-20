Lanzamientos
'Vampire Survivors' cambia de registro con un 'spin-off de cartas' y mazmorras
Consulta nuestro listado con los videojuegos que se lanzarán del 20 al 24 de abril de 2026
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Un lunes más, volvemos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 20 y el 24 de abril en PC, PS5, Xbox Series, Switch y Switch 2, con un listado en el que coinciden algunas producciones muy esperadas con un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.
Entre los títulos más relevantes de los próximos días aparece 'Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors', un derivado del universo de ‘Vampire Survivors’ que llega a PC, PS5, Xbox Series y Switch. También se suma ‘Kiln’, el multijugador de peleas por equipos desarrollado por Double Fine Productions para PC, PS5 y Xbox Series, junto a ‘Masters of Albion’, el nuevo trabajo de Peter Molyneux, creador de ‘Fable’, dentro del terreno de la simulación. A ellos se añaden propuestas como ‘Tides of Tomorrow’, ‘Sudden Strike 5’ y ‘Little Nightmares VR: Altered Echoes’, entre otros. A continuación, puedes consultar la lista completa con sus plataformas y fechas.
Lunes 20 de abril
'Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch' (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)
‘Bylina’ (PC)
‘Typing Farmer’ (PC)
‘Space Drilling Station’ (PC)
Martes 21 de abril
'Dragon Quest Smash/Grow' (iOS, Android)
‘Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
‘Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors’ es un título basado en el universo de ‘Vampire Survivors’ que transforma la fórmula del original en una aventura de cartas por turnos con elementos roguelite y estructura de mazmorras en primera persona. La propuesta gira alrededor de combates basados en cartas, con efectos que se encadenan y crecen a medida que avanza cada turno. A eso se suman progresión mediante experiencia, nuevas cartas, mejoras, evoluciones de armas y tesoros repartidos por mazmorras con varios pisos.
'Vampire Crawlers' – Tráiler
Miércoles 22 de abril
-'Dark Hours' (PS5, Xbox Series)
-‘Tides of Tomorrow’ (PC, PS5, Xbox Series)
-‘Away From Life’ (PC)
-‘Masters of Albion’ (PC)
Peter Molyneux, creador de ‘Fable’, regresa al terreno del llamado “God Game” con ‘Masters of Albion’, una obra que mezcla construcción, simulación, estrategia y acción. El jugador puede moldear una ciudad, guiar a sus habitantes y defenderla cuando cae la noche, además de intervenir de forma directa en el mundo a través de sus propios personajes. La obra plantea así una combinación de gestión, combate y protección del asentamiento frente a amenazas externas.
'Masters of Albion' - Tráiler
Jueves 23 de abril
-‘Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
-'Dragon is Dead' (PS5, Xbox Series)
-‘Sudden Strike 5’ (PC, PS5, Xbox Series)
-'Puzzle Bobble Everybubble!' (PC)
-‘Kiln’ (PC, PS5, Xbox Series)
‘Kiln’ es un multijugador en línea de peleas por equipos desarrollado por Double Fine Productions cuya propuesta gira alrededor de unos espíritus que moldean la armadura cerámica que usarán en combate en un torno. La forma, tamaño y el tipo de pieza alteran atributos, ataques y manera de jugar. Las partidas enfrentan a dos grupos en arenas donde hay que abrirse paso, romper la cerámica rival y llevar agua hasta el horno enemigo. Fuera de combate, el juego incluye un espacio social para practicar con el barro, decorar piezas y enseñar creaciones a otros jugadores.
'Kiln' – Trailer
Viernes 24 de abril
-‘Little Nightmares VR: Altered Echoes’ (PS VR2, SteamVR, Meta Quest)
-‘Traysia’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)
-‘Snap & Grab’ (PC)
Semana de Vampiros, Cartas, cerámica y simulación
Esta semana poncle lleva el universo de ‘Vampire Survivors’ a un registro distinto con ‘Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors’, un spin-off que sustituye la acción automática por mazmorras y cartas por turnos sin perder ese punto de acción que ha hecho tan reconocible a la serie. A su lado, ‘Kiln’ propone peleas con armaduras cerámicas moldeadas por los propios jugadores, mientras ‘Masters of Albion’ devuelve a Peter Molyneux al terreno de la simulación con una mezcla de construcción, gestión y combate. Entre una propuesta y otra, la semana también deja propuestas tan llamativas como ‘Little Nightmares VR: Altered Echoes’ y ‘Tides of Tomorrow’, entre un buen puñado de lanzamientos de perfil independiente.
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