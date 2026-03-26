Sony y Honda cancelan el lanzamiento del AFEELA 1 con PS Remote Play integrado

Presentada al público por primera vez durante el CES 2023, la marca AFEELA ya no llegará a lanzar sus primeros modelos. Honda y Sony han confirmado que ponen fin al desarrollo y lanzamiento de su vehículo, al que denominaron AFEELA 1 y cuyas entregas iniciales estaban previstas para 2026. El coche aspiraba a combinar la experiencia de ambas compañías y se presentaba como el primer automóvil con PS Remote Play integrado en su sistema de infoentretenimiento. Además, ambos fabricantes también han frenado el segundo modelo de AFEELA, que ya estaba en proceso de desarrollo.

Proyecto a la deriva

Si atendemos a la información oficial publicada en Sony Honda Mobility (SHM), un espacio creado para gestionar el proyecto, la resolución se tomó tras una reunión entre los directivos de ambos fabricantes en la que no alcanzaron un acuerdo. Ante esta situación, las empresas anunciaron que devolverán íntegramente la tasa a los actuales titulares de una reserva del AFEELA 1.

El cambio llega tras la reorientación de Honda

Según el comunicado oficial de Sony Honda Mobility, la decisión de finalizar el desarrollo de AFEELA y del segundo modelo ha respondido sobre todo a la revisión de estrategia iniciada por Honda. El 12 de marzo, el fabricante de automóviles decidió reevaluar su formato de electrificación de flota, algo que acabó bloqueando el acceso a parte de la base técnica, los recursos industriales y varios elementos previstos para llevar ambos coches al mercado.

“Ante este cambio, SHM ha determinado que no tiene una vía viable para lanzar los modelos al mercado según lo previsto inicialmente”, indica el comunicado. Sin embargo, la empresa conjunta afirma que seguirá existiendo, ya que mantendrá conversaciones con Sony y Honda para estudiar sus próximos pasos.

Vídeo de YouTube.

Sony está en otros asuntos

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Si bien la nota no presenta la cancelación como una responsabilidad exclusiva de ninguna de las dos partes, al margen de este caso, Sony también atraviesa varios cambios en su división de videojuegos. Ese contexto viene acompañado de clausuras y recortes, como el de Bluepoint Games y Dark Outlaw Games, dos recientes cierres que apuntan a una etapa de revisión interna dentro de PlayStation. No obstante, y a falta de ver cómo evolucionan esos planes, la compañía parece decidida a concentrar sus recursos en áreas que considera prioritarias.