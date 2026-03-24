Screamer: el arcade resucita como género grande en un espectáculo de anime, derrapes y velocidad

Tras convertirse en uno de los especialistas más respetados en el campo de las simulaciones de automovilismo, Milestone regresa con 'Screamer' y lo hace mirando a su pasado, a los días en que el estudio todavía se llamaba 'Graffiti' y lanzó el original en MS-DOS allá por 1995. Era un juego de carreras directo y accesible sobre una propuesta sencilla, pero que fue capaz de reunir a un buen número de jugadores gracias a una fórmula sólida y a esa sensación de velocidad tan poco habitual en aquella época.

Ahora, más de treinta años después de su debut, el estudio italiano lo retoma con una imagen completamente nueva con la que busca recuperar el espíritu arcade del original, pero con una puesta en escena y un planteamiento narrativo muy distintos. Todo lo anterior sin renunciar a esa vocación de entretenimiento que ayuda a entender por qué su predecesor ocupa un lugar en la memoria de muchos jugadores.

Tiene su propia historia animada de corte noventero

Una vez apartadas las ansias de simulación de sus trabajos anteriores, el estudio se pliega por completo a una interpretación arcade del género de conducción, directa y sencilla, que se asienta sobre un sistema de control básico que esconde varios matices. Precisamente, son estos los que aportan una profundidad poco habitual a la fórmula jugable. Todo eso se articula a través de un amplio modo historia para un jugador al que han llamado Torneo y que cumple una doble función. Por un lado, nos introduce en el nuevo entorno diseñado por los desarrolladores transalpinos, mientras se traslada una historia repleta de personajes muy bien construidos y se explican de forma gradual los recursos que se dan cita para dar forma a la experiencia.

Screamer. / Cedida

'Screamer' nos lleva a un futuro lejano, a la ciudad ficticia de Neo Rey City. Allí, entre una estética de inspiración cyberpunk, colores intensos y la iluminación de neón tan propia de este tipo de propuestas, nos ponemos en la piel de varios Screamers, pilotos con reflejos casi sobrehumanos, que compiten por las calles de la metrópolis al volante de coches futuristas en competiciones ilegales. En esta ocasión, el misterioso Mr. A, ofrecerá al ganador decenas de millones de dólares.

La historia, contada con una estética inspirada en la animación japonesa, evidente tanto en el diseño de los personajes como en el de los vehículos, se detiene en las relaciones entre los equipos que participan en esta peligrosa competición y va dando forma a sus aspiraciones, motivaciones personales y conflictos propios, muchas veces ligados a conspiraciones, planes ocultos y traiciones.

Algo que en principio puede parecer un conjunto de personajes demasiado excéntrico para una historia de corte adulto acaba funcionando bastante bien gracias a un guion bien trabajado y a un imaginario que, sin ser especialmente original, cumple sobradamente con lo prometido. La trama, contada mediante escenas cinemáticas y pantallas estáticas para los diálogos, adopta rasgos propios de una novela visual y resulta más interesante de lo que podía dar a entender al principio.

Screamer - Game Modes Trailer

Modos de juego y conducción

Además del amplio Torneo, 'Screamer' ofrece los modos clásicos de un arcade de carreras, como carrera rápida, carrera por equipos, punto de control, contrarreloj, reto de puntuación y multijugador online. También hay una variante llamada 'Overdrive Challenge', planteada para los pilotos más experimentados, además de pantalla dividida para hasta cuatro jugadores.

A la hora de pilotar, 'Screamer' apuesta por una conducción accesible, aunque se reserva matices interesantes que permiten exprimir mejor sus sistemas. Los coches, claramente diferenciados tanto en diseño como en comportamiento, transmiten buenas sensaciones de velocidad y se controlan a través de un sistema Twin Stick que permite girar y derrapar al mismo tiempo. Es decir, con el joystick analógico izquierdo dirigimos el vehículo, mientras que el derecho se activa el derrape, sin necesidad de recurrir al freno ni levantar el pie del acelerador. Todo esto se traduce en una conducción muy vistosa, que permite enlazar curvas a toda velocidad y luchar cuerpo a cuerpo con los rivales por cada posición. Eso sí, exige cierta precisión al trazar para no rozar las barreras y perder velocidad, aunque, cuando se domina, resulta realmente satisfactoria.

Herramientas para ganar

En esa misma línea aparece uno de los elementos que mejor funcionan dentro de la propuesta, que es la introducción del Active Shift. En la práctica, al acelerar, basta con pulsar un botón en el momento preciso para que el coche cambie de marcha, gane aceleración y rellene al mismo tiempo la barra de Sync. Para reforzar esa conducción agresiva y vertiginosa, Milestone introduce el sistema SGU, que otorga puntos Sync de forma pasiva cuando mantenemos el velocímetro por encima de cierto umbral. Desde este punto hay que determinar las dos barras del dispositivo Echo instalado en cada coche. La primera es la barra de Sync, que se llena al exprimir el rendimiento del coche y ejecutar bien el Active Shift, y se usa sobre todo para activar el impulso. La otra permite activar un escudo, lanzar un Ataque y acceder a Overdrive, una supercarga del vehículo con la que el coche alcanza su velocidad máxima durante unos segundos.

Screamer. / Ced

De visita al taller y la galería

Desde el menú principal también se puede acceder al Taller de Gage y a la Galería, dos espacios planteados para personalizar los coches y consultar los extras habituales como arte conceptual, vídeos y banda sonora. Algo que nos lleva hasta el plano técnico y artístico. 'Screamer' presume de un apartado visual muy cuidado, desarrollado sobre el empleo de técnicas de cel shading destinadas a realzar tanto el diseño de estilo anime de los pilotos como el de los coches. Todo ello se mueve sobre Unreal Engine 5 con un rendimiento estable incluso en las carreras más intensas.

Bajo unos gráficos bien trabajados, reforzados por efectos climáticos muy resultones y fondos futuristas que responden muy bien, las pistas dejan trazados bien resueltos, aunque en muchos trazados conservar la posición no siempre es sencillo debido al diseño de las trazadas. El sonido también sale bien parado, con rugidos de motor convincentes, una banda sonora electrónica saturada de sintetizadores y un doblaje que mezcla los idiomas de los protagonistas para reflejar su procedencia.

SCREAMER - Gameplay Extendido

Conclusiones

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El regreso de 'Screamer' como apuesta de carreras arcade futurista de inspiración cyberpunk nos ha proporcionado los momentos más divertidos y entretenidos que hemos pasado con un juego de conducción en mucho tiempo. Su sistema de pilotaje, que realmente cumple con el mantra de “fácil de controlar, complicado de dominar”, junto al modo en que el modo historia lo interconecta todo y su apartado visual, hacen de este reencuentro una propuesta realmente recomendable para cualquiera dispuesto a divertirse entre derrapes y supercargas. El juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 26 de marzo de 2026.