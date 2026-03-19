La tecnología DLSS 5 desata una oleada de burlas y críticas por su aspecto de filtro con IA
Recopilamos algunos de los memes más ingeniosos tras la presentación de la tecnología y analizamos el origen de la polémica
Carlos de Ayala - Elsotanoperdido
Hace unos días, Nvidia presentó al mundo su nuevo DLSS 5, una tecnología que pretende revolucionar el aspecto de los videojuegos a base de mejorar la calidad de imagen en pantalla con técnicas de inteligencia artificial. Sin embargo, parece que los resultados no han sido del agrado de todos, y las imágenes mostradas en su presentación no han tardado en servir de inspiración para crear una gran cantidad de entretenidas composiciones.
Memes a toneladas
La forma en que la herramienta mejora y modifica los rostros ha sido el tema más representativo de las últimas horas. Mientras que los desarrolladores intentan explicar por qué DLSS 5 es mucho mejor de lo que aparenta en su primera muestra pública, los montajes que circulan en internet siguen proliferando en redes y algunos son bastante ingeniosos.
De imágenes que se burlan de celebridades a aquellas que ridiculizan la tecnología comparando personajes de videojuegos con sus contrapartes de la vida real vistas en películas y series de televisión, como Ellie de ‘The Last of Us’ o ‘Sonic’, basta con navegar por cualquier red social para ver decenas y decenas de estas imágenes, algunas de las cuales son bastante mordaces, aunque estamos seguros de que llegarán más en las próximas horas, ya que es probable que el fenómeno dure al menos unos días más.
No obstante, entre tanta ironía, DLSS 5 plantea un cambio importante dentro de la tecnología. Hasta ahora, Nvidia la había usado para aumentar resolución, mejorar anti aliasing, rehacer píxeles en escenas con ray tracing y generar fotogramas extra. Con la nueva versión se modifica el propio aspecto de cada escena, ya que el sistema interpreta el color y movimiento de cada imagen para rehacer tanto la iluminación como los materiales.
El papel del diseñador humano
Hasta aquí todo maravilloso, pero ya se especula con la parte de trabajo creativo que parece desplazarse del trazo original a la supervisión de una IA que reinterpreta las escenas sobre la marcha. Nvidia defiende que habrá herramientas suficientes como para mantener la personalidad visual de cada juego, pero aún está por ver si eso bastará cuando la tecnología se aplique en terrenos que antes pertenecían por completo al equipo artístico.
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