¿Por qué Resident Evil se llama Biohazard en Japón? Esto es lo que llevó a Capcom a cambiar el nombre en Occidente

La franquicia ‘Resident Evil’ es la referencia del survival horror en occidente, pero en Japón, la serie siempre se ha llamado ‘Biohazard’. Esta diferencia plantea una cuestión recurrente entre sus seguidores, ¿por qué Capcom terminó usando nombres diferentes para la misma serie en distintos mercados?

Lo cierto es que no todo el mundo sabe que ‘Biohazard’, en realidad, es el nombre original de la franquicia desde su creación en Japón en la década de 1990. El cambio se hizo necesario cuando comenzó a preparar su lanzamiento en el mercado internacional. Para aclarar esta curiosidad histórica, os explicamos cómo surgió la necesidad de dicho cambio, cómo se eligió el nombre y por qué la existencia de dos títulos nunca llegó a poner en riesgo la identidad de la franquicia.

Biohazard Requiem. / Ced

El nombre original

Creado en Japón, el primer juego de la franquicia publicado en 1996 para la primera PlayStation, se tituló originalmente ‘Biohazard’. La denominación original reflejaba directamente el planteamiento principal de la trama, construida sobre un virus, contaminación biológica y experimentos que se salen de todo control.

El problema surgió cuando Capcom empezó a abordar el lanzamiento del juego en tierras occidentales. En Estados Unidos, el nombre ‘Biohazard’ ya lo usaba otro juego de PC para DOS y también una banda de rock, algo que finalmente imposibilitó su registro. Ante el bloqueo legal, la compañía tuvo que buscar una alternativa para el mercado internacional y eso desembocó en la necesidad de crear una nueva denominación que representara el mismo producto fuera de Japón.

Cómo se llegó hasta Resident Evil

Si atendemos a las declaraciones de Chris Kramer, entonces director senior de comunicaciones de Capcom USA, la solución llegó mediante la convocatoria de un concurso interno para determinar el nuevo nombre. La sugerencia elegida finalmente fue ‘Resident Evil’, una referencia a la ambientación del primer juego, que se desarrolla en la mansión Spencer, un espacio infestado de peligros biológicos. El nombre caló especialmente entre el equipo de marketing de la compañía.

En una entrevista, Kramer recordó cómo fue aquel proceso. "Pensé que era súper cursi; no puedo recordar cual pensé que era una mejor alternativa, probablemente algo tonto sobre zombis, pero al resto del equipo de marketing le encantó y al final, logró convencer a Capcom Japón y a Mikami-san de que el nombre era una buena opción".

Resident Evil. / Cedida

Dos formas de llamar al mismo producto, ¿no es malo?

A pesar de tener dos nombres oficiales en diferentes regiones, la franquicia nunca tuvo problemas de identidad. ‘Biohazard’ siguió utilizándose en Japón, mientras que ‘Resident Evil’ se consolidó en occidente sin grandes problemas a la hora de distinguirse entre el público.

A lo largo de 30 años, la franquicia se ha convertido en una de las marcas más conocidas en el sector del ocio electrónico y se ha expandido a otros formatos, como películas, series y cómics, además de publicar versiones renovadas de varios de sus títulos. En este sentido, la coexistencia de ambos nombres no ha llegado más allá de convertirse en una curiosidad que no ha limitado su implantación internacional. Bien, pues ahora ya sabes por qué la franquicia tiene un nombre distinto en Japón y cómo se llegó a ese cambio para su estreno en tierras occidentales.