Milla Jovovich protagoniza la nueva misión gratuita de 'Objetivo Escurridizo' en 'Hitman World of Assassination'.

'Hitman World of Assassination' reúne la trilogía protagonizada por el letal Agente 47 en un completo paquete de contenido que incluye la campaña principal, el modo Contratos, Ascensiones, contenido online, el modo Agente libre y sus famosos contratos de Objetivo Escurridizo. Tras el paso de estrellas como Eminem, Jean-Claude Van Damme, Mads Mikkelsen o el mismo Sean Bean, IO Interactive, desarrollador responsable tanto de la franquicia como del próximo '007 First Light', acaba de anunciar una nueva misión.

La precursora

Este nuevo 'Objetivo Escurridizo', titulado 'La Precursora', está protagonizado por Milla Jovovich. Estará disponible del 25 de febrero al 24 de marzo de 2026 de forma gratuita dentro del juego, para aquellos usuarios que ya lo hayan adquirido, pero también lo estará a través de la Free Demo (anteriormente conocida como el Free Starter Pack) en consolas y PC .

“Las misiones de Objetivo Escurridizo con celebridades son nuestra oportunidad de ampliar nuestra forma de contar historias dentro de World of Assassination, y esta misión no es la excepción”, comenta Hakan Abrak, CEO de IO Interactive. “Volver a la trama de Patient Zero con una estrella de acción como Milla Jovovich nos permite fusionar diez años de historia de 'Hitman' con una estrella del cine protagonista de numerosos éxitos de taquilla”, celebró.

Por su parte, la propia protagonista ha declarado que está muy emocionada por unirse a ‘World of Assassination’. “Interpretar a Lilith es increíble; es peligrosa, ambiciosa y guarda un oscuro secreto. Estoy deseando que los fans de Hitman descubran su historia en esta nueva misión”, aseguraba Milla Jovovich.

Paquete gratuito

En esta nueva misión, el Agente 47 debe eliminar a Lilith Devereux, la ambiciosa aspirante a CEO de Ether Corporation. Recién llegada al mundo de los poderosos, Devereux ha ascendido rápidamente tras las misteriosas muertes de sus predecesores y en medio de rumores sobre sus vínculos con sus principales valedores. Para esta misión, los jugadores visitarán Thornbridge Manor, en Dartmoor, que podría depararle al Agente 47 más de una sorpresa a lo largo del camino.

'Patient Zero Requiem Pack'

'Patient Zero Requiem Pack' es un nuevo pack de contenido descargable inspirado en el último Objetivo Escurridizo. También está disponible en todas las plataformas e incluye:

-El Contagio: contrato Arcade de dos niveles con La Precursora

-Equipamiento de respuesta a fugas

-Pistola Bartoli 75S 'Caballera afortunada'

-Muchipase

-Hoz sacrificial

-Un conjunto de cuatro cosméticos para el piso franco inspirado en la misión

-Roadmap Visual

Futuras actualizaciones gratuitas

Junto a estas novedades comienza una nueva hoja de ruta que combina contenido inédito y otro que regresa al juego. Con dos nuevos 'Desafíos', dos nuevos 'Contratos Destacados', dos nuevos 'Drops de Twitch', el regreso de 'Objetivos Escurridizos' y varios eventos, habrá multitud de objetivos para mantener al Agente 47 ocupado. Pero eso no es todo. A continuación, os ofrecemos un pequeño adelanto de lo que los jugadores pueden esperar en 2026.

HITMAN World of Assassination - Patient Zero Requiem

El Agente 47 comienza su reinado en Mac

‘Hitman World of Assassination’ también se lanza para los equipos Mac con procesadores Apple Silicon (requiere 16 GB o más de memoria). Los jugadores que ya posean el juego en iPhone o iPad podrán descargarlo gratis en Mac a través de la Mac App Store. El contenido también será compatible con la nueva Plataforma, y la misión protagonizada por Milla Jovovich ya está disponible para jugar. Además, la desarrolladora ya ha confirmado la progresión cruzada entre plataformas, algo que permitirá a sus jugadores compartir el progreso en todas las plataformas en las que jueguen.