Videojuegos
Una carta de Pikachu se vende por casi 14 millones de euros batiendo otro récord mundial
El lote acabó en manos de A.J. Scaramucci, hijo de Anthony Scaramucci, ex director de comunicaciones de la Casa Blanca
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Una de las cartas Pokémon más raras de la historia acaba de batir un nuevo récord mundial en el mercado de la compraventa de piezas de colección. La carta 'Pikachu Illustrator', considerada el Santo Grial del Juego de Cartas Coleccionables (JCC) Pokémon, se ha vendido por 16.492.000 dólares (unos 13,9 millones de euros) en una subasta que supera ampliamente el precio pagado anteriormente por el influencer y luchador Logan Paul. Con esto, la venta organizada por Goldin Auctions queda registrada como la carta coleccionable más cara vendida en una subasta, según ha certificado Guinness World Records.
La venta supera el importe pagado hace unos años
Logan Paul la adquirió en julio de 2021 por 5.275.000 dólares, el precio más alto visto hasta ese momento. Para obtener la versión PSA 10 (la máxima calificación de conservación), según la empresa de certificación Professional Sports Authenticator, entregó una unidad PSA 9 valorada en 1.275.000 dólares y aportó otros 4 millones en efectivo.
Casi cinco años después y tras 41 días de subasta con decenas de pujas registradas, la transacción se saldó con exactamente 16.492.000 dólares (unos 13,9 millones de euros). El precio final se cerró tras una intensa puja en sus últimas horas y por las cifras que se han manejado, el beneficio para Paul, una vez descontadas las comisiones, se movería alrededor de los 8 millones.
¿Qué hace que 'Pikachu Illustrator' sea tan especial?
'Pikachu Illustrator' se entregó en 1998 como premio de un concurso de ilustración celebrado en Japón. Se calcula que tan solo se produjeron oficialmente alrededor de 39 unidades. Entre ellas, PSA tiene registrados varios ejemplares con diferentes puntuaciones de conservación, pero solo uno con la calificación máxima de 10, precisamente la carta que estaba en manos de Paul. Esta valoración indica que el artículo se encuentra en un estado prácticamente perfecto, sin marcas visibles, señales de uso ni imperfecciones físicas.
La venta incluyó un collar con diamantes
Para animar la subasta, la adjudicación se acompañaba de un collar de diamantes, ya que la carta se incorporó a una joya personalizada con incrustaciones, un accesorio que Paul lució durante su entrada en WrestleMania 38. Por tanto, el comprador recibió tanto la carta como una joya tan discreta como exclusiva.
