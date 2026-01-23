Las aplicaciones de IA se están comiendo los móviles inteligentes

A excepción de las redes sociales, los videojuegos habían dominado a lo largo de la última década el mercado de las aplicaciones en teléfonos inteligentes o smartphones. Ese segundo puesto acabó en 2025. Su lugar lo ocupan ahora las versiones móviles de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude o Grok.

El reciente informe 2026 State of Mobile de la empresa de inteligencia de mercado Sensor Tower revela que la IA ha logrado desbancar las apps de entretenimiento, pasando de 213 millones de descargas en 2022 a los 3.800 millones registrados el año pasado. Año a año, el volumen de descargas se ha disparado un 148%.

Este crecimiento también se aprecia en otros indicadores. Por un lado, el gasto asociado a compras dentro de esas herramientas se han triplicado entre 2024 y 2025 hasta rebasar los 5.000 millones de dólares. Por el otro, el tiempo dedicado a estas apps supera los 48.000 millones de horas, 10 veces más que en 2023.

Descargas acumuladas a nivel mundial de apps de IA generativa desde enero de 2023. / Sensor Tower

Solo por detrás de redes sociales

La frenética carrera comercial entre empresas como OpenAI, Google, Anthropic, xAI o Meta se está traduciendo en una adopción normalizada de esos programas. Así, las apps de IA generativa son ya el segundo subgénero más descargado, por delante de otros como el streaming o los antivirus, y solo por detrás de la categoría de redes sociales, reinas indiscutibles.

El gran ganador de este auge de la IA es ChatGPT, que ha entrado en el top 10 de apps más descargadas entre hombres en EEUU. Según los datos de Sensor Tower, el chatbot de OpenAI fue el más descargado de su categoría y solo una de las tres apps que superaron los 1.000 millones de dólares en compras a nivel mundial por primera vez en 2025, solo por detrás de TikTok y Google One.

Eso ha hecho que, por primera vez, los usuarios destinen más dinero a las apps que no son de videojuegos que a las que lo son. En total, esas registraron 85.000 millones de dólares.