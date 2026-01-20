World of Warships: Legends comienza el año con una importante actualización de contenido

‘World of Warships: Legends’ inicia el año 2026 con una sólida actualización que aporta al conjunto nuevos eventos, barcos legendarios y colaboraciones por tiempo limitado. En este sentido, Wargaming opta por una combinación de elementos permanentes y actividades temporales para mantener el ritmo competitivo y celebrar el inicio del nuevo año disfrutando de los mares.

¿Te atreves con el acorazado soviético ‘Kremlin’?

Entre los aspectos más destacados se incluyen la nueva campaña ‘Born of Battle’, una séptima ola de contenido de Azur Lane, un evento especial de la Armada francesa, así como la llegada de planos legendarios y un nuevo maratón centrado en el acorazado soviético ‘Kremlin’.

‘Born of Battle’ da inicio al año en Legends

Disponible hasta el 23 de febrero, la campaña ‘Born of Battle’ incluye 100 hitos repletos de recompensas, incluidos camuflajes, cajas y elementos de progreso. El premio por completar la campaña completa con el Apoyo del Almirantazgo es el Somme, un destructor británico premium de nivel VIII. Este barco gana importancia por sus torpedos furtivos de largo alcance y un potenciador de recarga de torpedos con cargas ilimitadas.

Azur Lane regresa con otra ola de contenido

La colaboración con Azur Lane regresa y marca su Ola 7 de contenido en ‘World of Warships: Legends’. Del 19 de enero al 23 de febrero se podrán desbloquear cinco nuevos comandantes.

AL Vittorio Veneto (crucero italiano premium de nivel VII).

AL Ägir (crucero alemán premium de nivel VIII).

AL Tallinn (crucero premium soviético de nivel VI).

AL Z-24 (destructor alemán centrado en torpedos).

Un aspecto exclusivo para AL Massachusetts.

World of Warships. / CEDIDA

Evento especial de la Armada francesa

La actualización suma un evento dedicado a la Marina francesa, con cajas que incluyen apariencias para Normandie, Lyon, Richelieu, Alsace, Bourgogne, Strasbourg y Flandre, y la posibilidad de conseguir ‘Strasbourg’ o ‘Flandre’ como acorazados premium. También hay un calendario, ‘Guardián de la libertad’, con el atuendo de Marianne, y la misión ‘Mer de Courage’, que entrega al comandante Charles Bléry.

Puedes esperar también dos barcos legendarios. Se trata del crucero neerlandés de nivel legendario ‘Gouden Leeuw’, que llega como proyecto de la Oficina, y del acorazado soviético de nivel legendario ‘Kremlin’, para el que podrás empezar a reunir piezas de barco como parte de un maratón de tres actualizaciones.

Nueva batería de contenido para surcar los mares

Esta actualización también incluye nuevas temporadas de la Copa de Flotas, Batallas por Rango y Pelea, el lanzamiento completo de los acorazados híbridos japoneses, así como numerosas mejoras. Para cerrar la actualización, del 9 al 23 de febrero se podrá completar una misión especial y acceder a descuentos en barcos, apariencias y atuendos de comandante como parte de las celebraciones del Año Nuevo Lunar.