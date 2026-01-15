VIDOJUEGOS
PS Plus Extra y Premium actualizan su catálogo en enero, estos son los juegos y sus plataformas
PlayStation ha confirmado las incorporaciones de enero para los planes de suscripción superiores. Estos son los juegos que llegan este mes
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Tal y como manda la tradición, la división de videojuegos de Sony ha anunciado oficialmente el catálogo de títulos destinados a los planes Extra y Premium de la suscripción PS Plus el primer mes de 2026 tanto en PS4 como en PS5. Dicho esto, a partir del 20 de enero se podrá descargar 'Resident Evil Village', una elección estupenda si te apetece repasar el tramo más reciente de la franquicia antes de 'Resident Evil Requiem', previsto para el 27 de febrero de 2026.
Junto al desdichado Ethan Winters llegan obras como 'Like A Dragon - Infinite Wealth' que pone a Ichiban y Kiryu en el centro de una enorme conspiración con su habitual mezcla de drama y humor. En su caso, 'Expeditions - A MudRunner Game' apuesta por rutas complicadas y 'A Quiet Place - The Road Ahead' aporta terror en solitario para PS5. El resto del paquete se completa con 'Ridge Racer', todo un clásico que se suma para los adscritos al plan Premium.
‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ (PS5, PS4)
‘Expeditions: A MudRunner Game’ (PS5, PS4)
‘A Quiet Place: The Road Ahead’ (PS5)
‘Darkest Dungeon II’ (PS5, PS4)
‘The Exit 8’ (PS5, PS4)
‘Art of Rally’ (PS5, PS4)
‘A Little to the Left’ (PS5, PS4)
‘Resident Evil Village’ (PS5, PS4)
‘Ridge Racer’ PS Plus Premium (PS5, PS4)
PS Plus Essentials
No está de más insistir en que los juegos enumerados anteriormente estarán disponibles a partir del 20 de enero, mientras que los títulos incluidos en el plan Essential de PlayStation Plus correspondiente al mismo periodo ya están disponibles para reclamar hasta el 2 de febrero, entre ellos ‘Need for Speed Unbound’, ‘Core Keeper’ y ‘Epic Mickey Rebrushed’. ¿Qué te parecen los juegos incluidos en la suscripción tras la rotación? ¿Tienes ganas especialmente de comenzar con alguno?
