La colaboración entre Black Desert y Crimson Desert sirve como base a la clase Seraph y a grandes revisiones en la jugabilidad

Pearl Abyss ha presentado durante su evento anual Calpheon Ball una gran cantidad de nuevos contenidos, renovaciones de sistemas y colaboraciones entre títulos para ‘Black Desert Online’ y ‘Black Desert Mobile’. Los anuncios de este año destacan la llegada de la nueva clase Seraph, importantes revisiones de los sistemas de progresión y PvP, y una colaboración oficial con ‘Crimson Desert’ de cara a su lanzamiento global previsto para marzo de 2026. En el caso de la edición Mobile, los desarrolladores también anunciaron la llegada de la clase jugable Seraph, así como mejoras de remasterización diseñadas para modernizar la experiencia de juego en dispositivos móviles. Pero vamos paso a paso.

Black Desert Online da la bienvenida a la clase Seraph

En primer término, se ha presentado a Seraph, una nueva clase jugable que llegará a todas las plataformas. Armada con una enorme espada a dos manos y equipada con habilidades tanto de agarre como de defensa, introduce un concepto de combate dual basado en la luz y en la oscuridad. Tras un periodo de pruebas a través del Global Lab, Seraph se lanzará en los servidores globales el 18 de diciembre y en consolas el 8 de enero.

Mejoras en las zonas de monstruos

Pearl Abyss también detalló una reforma de las zonas de monstruos que introduce una generación de zonas de caza de máximo nivel diseñadas para los jugadores más avanzados. A nivel practico, varias regiones se transformarán en zonas de caza de alto nivel con nuevas mecánicas y botín exclusivo como el Aceite corrupto de inmortalidad y efectos de cambio de color en las armas. También se amplían las zonas de caza en grupo, incluyendo una nueva zona de máximo nivel para tres jugadores en la región de Edania y versiones remasterizadas del Templo de Gyfin Rhasia y las Ruinas de Mirumok. Para apoyar a los aventureros menos experimentados, el estudio también anuncia recompensas por hitos más generosas, un sistema de mejora simplificado y más formas de obtener Cronilitas a través de encuentros semanales con jefes.

Renovación de las piedras alquímicas y el Altar de Sangre

Las piedras alquímicas de grado Superior a Resplandeciente ahora pueden fusionarse con el Corazón de Vell. El Altar de Sangre también ha sido completamente rediseñado como un desafío cooperativo de defensa a gran escala para tres jugadores, con oleadas ampliadas, nuevas mecánicas y recompensas acumulativas.

Revisión del sistema de PvP

‘Black Desert Online’ va a tener una revisión estructural completa de su sistema de combate PvP, especialmente para las Guerras de Nodos, Conquistas, Isla de Sangre, Arena de Solare y Guerra de las dos rosas. Las primeras introducirán dos nuevos territorios para diversificar el combate regional Ulukita y Edania. También se revisarán los criterios de participación, las condiciones de victoria y se darán más opciones durante la fase de construcción inicial.

Por otro lado, la estructura de recompensas en múltiples actividades de PvP se van a aumentar de forma notable, permitiendo a los aventureros obtener objetos de mayor valor y materiales de mejora compartidos por familia haciendo PvP. También se aplicarán ajustes adicionales al modo de emparejamiento, la evaluación del MMR, el diseño de los campos de batalla y la colocación de armas de asedio para modernizar la experiencia competitiva en su conjunto.

La Academia Olvia

Operando en temporadas cíclicas, la Academia Olvia ofrecerá un entrenamiento guiado tanto en combate como en profesiones, abundantes Cronilitas, herramientas de mejora de alto valor, armas de grado elevado garantizadas y una amplia variedad de materiales de progresión, asegurando que los nuevos jugadores puedan acceder al sistema final del juego con estabilidad y confianza.

Mejoras en profesiones

Los jugadores que se centran en profesiones también recibirán importantes actualizaciones, incluyendo revisiones de los Sellos y mejoras significativas en la doma de caballos, la agricultura y el comercio. Entre las mejoras se encuentra la unificación de la experiencia de entrenamiento entre los distintos grados de monturas, la ampliación de la capacidad de los establos, mayores beneficios en la pesca en aguas interiores, un nuevo objeto de tesoro vinculado a la recolección, la simplificación del peso de los objetos de comercio y la ampliación de las rutas de comercio.

Eventos de temporada y atuendos

El evento de la temporada de invierno regresa con un modo Snowboard ampliado, que ahora incluye un sistema de puntuación, salto y velocidad. Una nueva línea de atuendos, Spotlight, se inspira en la estética de las estrellas del K-Pop.

Colaboración entre Black Desert y Crimson Desert

En esta parcela, antes de nada, apuntar que los usuarios que preinscriban en ‘Crimson Desert’ recibirán recompensas para ‘Black Desert Online’, entre ellas se incluyen la montura Arduanatt, el aspecto para monturas Ashen Crow, una mascota Golden Star de nivel 4, la estatua Golden Star y una decoración especial para la mansión.

Black Desert Mobile estrena la clase Seraph

‘Black Desert Mobile’ introducirá a la nueva clase Seraph el 16 de diciembre. La versión móvil también incluye el sistema dual, que permite entrar en estado de luz o de oscuridad según su especialización pasiva.

Nueva región O’dyllita

Con su lanzamiento previsto para el 24 de febrero, O’dyllita es una nueva región de mundo abierto situada en la frontera con Kamasylvia. Esta área incluye su propia versión de la Grieta, donde oleadas de enemigos y jefes cada vez más poderosos culminan con la aparición de Kzarka Corrompido. Con la llegada de O’dyllita, también se podrá acceder a los nuevos accesorios Kharazad, situados por encima del grado Eterno.

Renovación de la Arena de Azunak

La Arena de Azunak será rediseñada como un modo competitivo de dos jugadores por equipo y doce equipos en total, con un campo de batalla completamente plano, mecánicas de zona que se reduce y escalas de recompensas diarias, semanales y mensuales mejoradas. Se espera que el nuevo campo de batalla llegue a los servidores globales el 6 de enero.

El Gran Desierto – niveles de dificultad unificados

Los niveles de dificultad del Gran Desierto se unificarán, otorgando a los jugadores libertad para acceder a cualquier zona acorde a su poder de combate, además de introducir un nuevo sistema de Runas de grado Caos para apoyar un crecimiento adicional. Se espera que esta actualización llegue a los servidores del juego el 27 de enero.

Remasterización de Black Desert Mobile

Esta remasterización, que llega como parte del octavo aniversario de los servidores de Corea, incluye mejoras gráficas mediante renderizado PBR, reflejos SSR, sombras mejoradas, distancia de dibujado duplicada, modelos de mayor precisión y compatibilidad con mayores tasas de fotogramas por segundo.

Otras categorías de remasterización abordarán la modernización de la interfaz, el refinamiento de los efectos, reestructuración de las clases mediante un sistema de unificación de Ascensión y Despertar, y una amplia gama de mejoras de contenido. La actualización también incluirá un servidor de pruebas y un cliente para PC, ampliando la flexibilidad para los jugadores que prefieran jugar en ordenador.

Black Desert Mobile x Crimson Desert

‘Black Desert Mobile’ también será partícipe de la colaboración con ‘Crimson Desert’ y ofrecerá recompensas específicas para su plataforma similares a las previstas para ‘Black Desert Online’. Las recompensas incluyen el equipamiento exclusivo Ashen Crow para la montura Arduanatt, una mascota Golden Star de nivel 7, la decoración de campamento Golden Star Statue y 4.000 Perlas Negras.