Corte en Internet
Un nuevo fallo en Cloudflare vuelve a paralizar decenas de webs como Shopify, LinkedIn o Fortnite
Internet vuelve a sufrir algunos cortes de alcance limitado debido a un nuevo fallo en Cloudflare, un importante proveedor de computación en la nube cuyos servicios son cruciales para el alojamiento y buen funcionamiento de tanto páginas web como aplicaciones.
Decenas de webs como Canva, Shopify, LinkedIn, Coinbase o Fortnite han caído o están experimentando problemas de conexión este viernes, indica el portal Downdetector, cuya página también se ha visto afectada en algunos lares.
"Somos conscientes del problema que afecta a la disponibilidad de la red de Cloudflare. No se trataba de un ataque; la causa principal fue la desactivación de algunos registros para ayudar a mitigar el CVE de React de esta semana", ha señalado Dane Knecht, director de tecnología de la compañía estadounidense, haciendo referencia a una vulnerabilidad de ciberseguridad ya corregida. "Los sitios deberían estar ya de nuevo en línea, pero comprendo la frustración que esto causa y el trabajo que supone".
Los servicios de Cloudflare están sufriendo en países como India, Turquía, Brasil o Portugal, si bien en España y en la mayoría de países de la Unión Europea siguen estando operativos, según indica en su portal web.
