007 First Light desvela los elementos más interesantes de su jugabilidad con material “entre bastidores”

Los responsables creativos de IO Interactive aprovechan la oportunidad de abrir una vía de comunicación, y en su primer diario de desarrollo centrado en ‘007 First Light’ se turnan en pantalla para revelar parte de las cuestiones que han tenido que solventar para hacer realidad esta aventura cinematográfica, que recoge una historia original donde se rastrean los orígenes del agente secreto más famoso de la pantalla grande.

Beyond the Light

Con esto, la nueva serie de diarios de desarrollo permitirá a los jugadores descubrir cómo se creó ‘007 First Light’. La serie explora la filosofía de diseño y el proceso creativo de la producción, comenzando con un análisis en profundidad de su jugabilidad. El episodio debut cuenta con la participación de Andreas Krogh, director de gameplay, y Thomas Pulluello, diseñador sénior de niveles, que nos llevan entre bastidores para demostrar cómo el equipo de IOI lleva el estilo de un joven James Bond a la vida a través de la narrativa interactiva y sus procesos lúdicos.

Creative Approach

En el núcleo de ‘007 First Light’ se encuentra el Creative Approach, una filosofía de diseño que permitirá a los jugadores completar las misiones a su manera, ya sea mediante el sigilo, la acción directa o una combinación de ambas. Los pilares fundamentales de su jugabilidad son el espionaje, el Instinto (Instinct), los gadgets y el combate. Todos ellos definen cómo se pueden canalizar las habilidades de Bond, como carisma e inteligencia.

007 First Light / .

El espionaje permite observar, infiltrarse y aprovechar oportunidades mediante el sigilo y la obtención de información. El Instinct refleja la adaptabilidad de Bond, brindándole la capacidad de improvisar, engañar o mantener la máxima concentración bajo presión. En este sentido, los irrenunciables gadgets de la División Q aportan flexibilidad táctica, ofreciendo nuevas formas de improvisar y superar a los enemigos. Por último, el combate combina disparos precisos, eliminaciones cuerpo a cuerpo e interacciones con el entorno, asegurando que cada enfrentamiento resulte personal y cinematográfico.

En formato cinematográfico

Junto con la libertad que ofrece el Creative Approach, ‘007 First Light’ anticipa espectaculares secuencias cinematográficas que ya son una característica inseparable de la franquicia Bond. Se vivirán momentos trepidantes como persecuciones a gran velocidad, tensas secuencias de acción e incluso temerarias huidas a alturas imposibles. Si atendemos a las referencias del estudio danés, aquí cada momento está diseñado para reflejar la evolución de Bond hacia un agente de élite equilibrando peligro, elegancia y espectáculo al más puro estilo 007.

¿Cuándo y dónde se publica 007 First Light?

Mientras tanto, tan solo nos resta esperar la llegada de los próximos documentos visuales del desarrollo de IOI que nos acompañarán hasta el lanzamiento de su próximo videojuego, fijado para el 27 de marzo de 2026 en PS5, Xbox Series X|S, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, Nintendo Switch 2 y PC.