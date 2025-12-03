La serie de God of War renueva para una segunda temporada incluso antes de su estreno / .

La serie basada en el universo del videojuego ‘God of War’, producida por Prime Video, cuenta ya con una segunda temporada encargada incluso antes de su estreno en la plataforma de Amazon. Al menos, así lo recoge el medio especializado Deadline, que también revela detalles sobre el estado de la preproducción y las líneas del trabajo inicial en la adaptación.

Kratos de invierno

El proyecto basado en la fase nórdica de la franquicia PlayStation, continúa trabajando con un equipo creativo estrechamente ligado con los juegos que mantiene el programa de desarrollo inicial. Según Prime Video, la renovación anticipada incluso formaba parte de los primeros planes de la plataforma debido a la escala de la producción y al interés del público.

God of War

El director de The Boys se encargará de dos episodios

Desde Prime Video también se confirma que Frederick E.O. Toye, dirigirá los dos primeros episodios de los 10 que tiene confirmada la temporada inicial. El cineasta californiano ganador de un Emmy por ‘Shogun’ ha colaborado previamente en producciones de la casa como ‘The Boys’ y ‘Fallout’, además de acumular experiencia dirigiendo episodios de otras series de alto presupuesto. "Es un privilegio trabajar en un universo tan impactante como God of War", asegura Toye. Con esta elección se entiende que Amazon apuesta sobre seguro con un nombre consagrado para liderar el estreno de la adaptación.

Aún no se ha definido si el director regresará para otros episodios de la primera temporada o para la producción de la segunda. Según fuentes de la empresa, su participación forma parte de un plan más amplio para establecer el tono visual y narrativo del formato desde el principio. De hecho, en Prime Video se afirma que el director llega para "ayudar a construir la identidad de la adaptación", algo que será esencial considerando la complejidad del material original. También vale la pena recordar que Cory Barlog, director del juego de 2018 y responsable de la revisión completa de la franquicia, participa activamente en la adaptación, garantizando cierto grado de fidelidad a las esencias de la historia y sus personajes.

La serie de God of War renueva para una segunda temporada incluso antes de su estreno

El influjo de Cory Barlog

“Cory Barlog es un genio. No es una palabra que use muy a menudo, pero he tenido varias reuniones con Cory, y si le preguntas: 'Cuéntame la historia detrás de esto o cómo funciona', puede hablar de ello sin problema porque lo tiene todo en la cabeza”, aseguraba recientemente Ronald D. Moore, showrunner de la serie. También afirma que Cory "logra contarte todo de todas las maneras posibles: la mitología, cómo se conecta, cuáles eran los rompecabezas, por qué se hizo ese artefacto", y concluye asegurando que "es realmente impresionante".

Todavía se buscan actores

Actualmente el proceso de casting está en marcha, pero aún no se han confirmado oficialmente los actores que interpretarán a Kratos y Atreus. Parece que la selección avanza en paralelo con la preproducción, aunque habrá novedades al respecto en los próximos meses. Se ha especulado con varios actores como Dave Bautista y Winston Duke, para el papel de Kratos, pero aún no se han confirmado nombres. Amazon reitera que compartirá la información definitiva con el inicio del rodaje.

¿Cuál será la historia de God of War?

Con la renovación anticipada de la serie, es probable que la adaptación cubra tanto ‘God of War’ (2018) como ‘God of War Ragnarok’ (2022). Al menos sabemos que el equipo trabaja para mantener la fidelidad, historia y el tono emocional de los juegos, algo que se plantea internamente como una "prioridad". Y tú, ¿tienes ganas de ver la serie de Kratos e hijo? Seguro que sí.