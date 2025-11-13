El Festival de los Animales de Steam ha comenzado y hemos seleccionado las mejores demos

Steam ha dado el pistoletazo de salida al Festival Animal y la plataforma se ha llenado de animales de todo tipo con ofertas y demos de juegos protagonizados por ardillas manitas, zoológicos y aventuras con tintes antropomórficos. Entre todas las propuestas gratuitas del catálogo de demos, hay unas cuantas que funcionan muy bien si apetece probar algo distinto sin gastar dinero y sin necesidad de dedicar sesiones largas. Por suerte estás en el lugar adecuado porque nuestra selección reúne una buena cantidad de pruebas de juego centradas en animales y un extra muy gatuno.

Animal Pattern Demo

La primera parada es una propuesta sencilla y amable que funciona muy bien como experiencia relajada. En ‘Animal Pattern Demo’ el objetivo consiste en encontrar parejas de animales en escenarios dibujados a mano, con cartas que muestran posturas y patrones diferentes. La prueba, para jugar con peques en casa o simplemente desconectar, incluye dos niveles encantadores con ilustraciones detalladas de perros y caballos, dibujados a mano. Cada animal tiene patrones y poses únicas. ¿Podrás encontrar a todas las parejas?

Animal Pattern - Gameplay Trailer

Zoo Life Simulator Demo

Cambiando de género, ‘Zoo Life Simulator’ apuesta por la gestión de un zoo desde sus inicios. Aquí la demo funciona como introducción a la construcción de recintos, el cuidado básico de las primeras especies y la atención a los visitantes que empiezan a llegar al parque. Se puede jugar en solitario o en cooperativo con hasta cuatro personas, de modo que se pueden repartir tareas entre cuidar a los animales, ampliar instalaciones y mantener satisfecha a la gente que pasa por taquilla. Es una oportunidad para que los jugadores que disfrutan con juegos de gestión comprueben cómo funciona el programa antes de lanzar su versión final en 2026.

Zoo Life Simulator – Teaser

Squirreled Away Demo

En esta demo nos ponemos en la piel de una ardilla que recorre un gran parque natural, recoge materiales y construye casas en los árboles con un tono agradable. El objetivo no es sobrevivir en condiciones extremas, sino levantar un pequeño refugio entre ramas, fabricar herramientas y ayudar a otros animales del lugar. También es posible jugar en cooperativo con hasta cuatro jugadores, algo que va muy bien con su espíritu de experiencia tranquila para compartir y charlar mientras cada cual amplía su casita en las alturas.

Squirreled Away – Tráiler

Pao Pao Demo

En ‘Pao Pao’ la barra del bar la llevan animales bípedos que preparan platos sin descanso mientras las comandas se acumulan. La demo presenta un restaurante callejero donde hay que cortar, cocinar y servir en cuestión de segundos, ya sea en solitario o con hasta cuatro personas en cooperativo. El esquema recuerda a los grandes juegos de cocina desbordada con mesas que se llenan, clientes impacientes y recetas que demandan coordinación bien con el resto del equipo.

Pao Pao –Demo Trailer

Bit Buddy Demo

‘Bit Buddy’ recupera la idea de las antiguas mascotas virtuales, pero la lleva al escritorio del ordenador con un tono ligero y simpático. La criatura reacciona en tiempo real a tus clics y movimientos de ratón con animaciones y gestos cariñosos, y puedes ir desbloqueando decoraciones para personalizar su pequeño espacio. Es una buena opción si te apetece algo diferente a los simuladores de granja habituales y no te importa tener a un pequeño ser pegado a la pantalla mientras trabajas o estudias.

Bit Buddy – Tráiler

Whiskerwood Demo

En ‘Whiskerwood’ los protagonistas son ratones que construyen ciudades en islas diminutas mientras cumplen los encargos de unos señores felinos poco comprensivos. El resultado mezcla construcción, gestión de recursos y añade un toque de cuento oscuro. La demo permite levantar edificios, asignar trabajos a los habitantes y organizar la producción de alimentos y materiales mientras el territorio se queda pequeño. Si te atrae la idea de sacar adelante una colonia de roedores bajo la supervisión de unos gatos gigantes, esta es una demo que no puedes dejar pasar.

Whiskerwood - Launch Trailer

Extra – Copycat

Como extra fuera de la selección principal, ‘Copycat’ tiene su base en una historia íntima. El juego sigue a Dawn, una gata procedente de un refugio que llega a casa de Olive, una mujer mayor que intenta recomponer su vida tras perder a su anterior compañera felina. Cuando Olive enferma y otra gata ocupa su lugar en el hogar, Dawn se ve obligada a volver a la calle y a recorrer tejados, patios y callejones mientras intenta recuperar aquello que considera suyo.

La experiencia se apoya en paseos en tercera persona y en una narración muy cuidada que trata temas como el abandono, la soledad y la idea de hogar. El juego cuenta con voces completas y subtítulos en varios idiomas, entre ellos español, y en Steam ofrece tanto una demo gratuita como el juego completo de pago, así que es posible probar un tramo de la historia antes de decidir si saltas al siguiente tejado.

Copycat – Tráiler

¡Vaya animalada de demos!

Steam suele esconder joyitas entre sus demos y el festival de los animales nos permite descubrir una selección de juegos muy interesantes con un denominador común. En realidad, ir probando estas demos es una manera cómoda de descubrir nuevas propuestas, encontrar conceptos que te llamen la atención y, de paso, pasar alguna tarde acompañado por animales digitales de todo tipo y condición. ¡Qué más se puede pedir!