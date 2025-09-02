Un juez permite a Google mantener Chrome, pero le prohíbe firmar contratos de exclusividad
EFE
Nueva York
Un juez federal falló este martes que la compañía Google puede conservar su popular buscador Chrome, pero le prohibió firmar contratos de exclusividad que obliguen a un usuario a utilizar ese navegador, al tiempo que le ordena compartir los datos obtenidos.
El Departamento de Justicia de EE.UU. había solicitado la desvinculación de Google y Chrome, entre otras medidas para limitar los efectos monopolísticos de su asociación, pero el juez Amit Mehta no llegó tan lejos en su fallo.
Como reacción, las acciones de Alphabet -empresa matriz de Google- se disparaban un 6% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El juzgado condena a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del «Villa de Pitanxo»
- El Puerto de Vigo renovará el edificio de Casa Pepe para dar servicio a vecinos y cruceristas
- Tres personas evacuadas tras un incendio en una vivienda del centro de Vigo
- Caballero felicita a los bomberos de Vigo por su trabajo «solidario» en la extinción de los incendios en Galicia
- Si no hay taxi de noche, llegarán los Uber
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel