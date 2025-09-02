'Disney Lorcana: Fabled' inaugura su nueva temporada con Goofy e Hijo y Dumbo como protagonistas

Fabled ocupa la novena posición en el número de colecciones lanzadas por el juego de cartas coleccionables ‘Disney Lorcana’. Tras dos años en el mercado, 8 colecciones y 1800 cartas lanzadas, la colección marca el comienzo de su aspecto más competitivo. En cada conjunto se da relevancia a diferentes películas de Disney, y en esta ocasión la entrega de Disney Goofy e Hijo y Dumbo son las escogidas para protagonizar el noveno set del juego.

Cartas raras y especiales

Otra de las constantes en cada set son las cartas raras y especiales, que son muy valoradas por los fans, debido a su escasez. En esta colección se han incluido nuevos grados de rareza que los aficionados podrán buscar en los sobres de refuerzo: las cartas Icónicas y las Épicas. Las cartas Icónicas serán incluso más inusuales que las Encantadas, y llegan con fascinantes características, como ilustraciones alternativas completamente nuevas, un tratamiento foil único (efecto visual que se añade en su fabricación) y efecto de estampado en 3D. Como resultado, estas cartas resultan visualmente impactantes y sin duda serán las más codiciadas por los fans. Las cartas Épicas, por su parte, podrán situarse en rareza entre las cartas Legendarias y Encantadas; cuentan con un marco especial y tratamiento foil.

'Disney Lorcana: Fabled' inaugura su nueva temporada. / Disney

¿Se retiran algunas cartas?

En cuanto al aspecto competitivo del juego, que cada vez adquiere más adeptos, esta colección marca la primera vez que se retirarán cartas con las que no se podrán jugar legalmente en las competiciones: las cuatro primeras colecciones ya no serán válidas para usarse con el formato Core Constructed, que es el que se utiliza en las competiciones más relevantes de Disney Lorcana a nivel nacional e internacional. Para aquellos jugadores que quieran seguir utilizando estas primeras colecciones se ha creado un nuevo formato, denominado Infinity Constructed, que solo se podrá utilizar en determinados torneos.

Como con cada lanzamiento, no solo llegan más cartas con Fabled, la novena colección de ‘Disney Lorcana’, sino que también se estrenan diferentes productos relacionados y cartas en diferentes formatos. Por ejemplo, podremos conseguir las cartas de esta colección en mazos para un jugador, en sobres de refuerzo y en una caja especial con sobres y accesorios denominada Illumineer´s Trove. También llegan tapetes de juego, puzles, cajas para mazo, fundas para cartas, álbumes de cartas y otros accesorios.

Refuerzo competitivo

La colección está disponible desde este viernes 29 de agosto en tiendas especializadas y en todos los establecimientos a partir del 5 de septiembre. Con esto, ‘Disney Lorcana’ amplía su catálogo y refuerza su dimensión competitiva, al tiempo que introduce cartas de atractivo visual y nuevos productos para acompañar la colección.