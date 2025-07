Así será PlayStation 6: arquitectura, memoria y novedades para la próxima generación de la familia

En las últimas semanas, venimos hablando cada vez más de PlayStation 6 (PS6), aunque su lanzamiento parece relativamente lejano, sabemos con certeza que Sony ya está trabajando en su próxima consola doméstica, también que es una prioridad absoluta para Sony y que la compañía japonesa ya está trabajando para trazar su futuro.

¿Cuándo saldrá PlayStation 6?

Según algunos expertos, en lugar de una PS6, deberíamos estar hablando de una " familia de consolas PlayStation 6 ", con Sony interesada en una unidad PS6 portátil y la inevitable PS6 PRO al modelo base a mediados de la próxima generación.

Pero empecemos hablando de la supuesta fecha de lanzamiento de PS6. La nueva consola de Sony debería lanzarse preferentemente entre 2027 y 2028 (salvo posibles retrasos hasta 2029), al menos siete años después del lanzamiento de PS5 (noviembre de 2020), que excepto raras excepciones es el ciclo de vida promedio de una consola.

Un lanzamiento de sistema en 2026 es completamente impensable, pero, por otro lado, no creas a aquellos que vaticinan su puesta de largo entre 2030 o 2031 solo porque "la generación PS5 empezó tarde", un recurso muy extendido en la web, pero que, de hecho, no se corresponde con la realidad, y mucho menos con la de una gran empresa como Sony, que trabaja con hojas de ruta elaboradas con años de antelación.

Especificaciones técnicas de PS6

Aquí entramos en un terreno delicado, ya que varios expertos ya han lanzado teorías sobre la potencia de PS6. Moore's Law is Dead (especializado en CPU y GPU) afirma que se basará en la arquitectura AMD Zen 6 (nombre en código Magnus) con 11 núcleos de CPU (tres Zen 6 y ocho Zen 6 C) y una GPU UDNA/RDNA 5 basada en un proceso de fabricación de 3 nm de TSMC. Sin embargo, según el experto Kepler, la arquitectura Magnus está pensada para la Xbox de nueva generación, no para PS6.

Hipotéticamente, la potencia de procesamiento de PS6 podría superar los 20 TeraFLOPS. También se espera que incorpore 24 GB de RAM DDR6 (que se incrementa significativa respecto a los 16 GB de PS5), una teoría respaldada por los ingenieros de Digital Foundry, que destacan cómo esta cantidad de RAM es suficiente para gestionar efectos avanzados y, al mismo tiempo, permite a Sony ahorrar en costes de producción en comparación con el uso de un módulo de RAM de mayor tamaño.

Luego está el tema de la IA y el escalado. Como sabemos, AMD y Sony han unido fuerzas para crear "Project Amethyst", una plataforma de IA que se materializará con la incorporación de FSR 4, Frame Generation y Ray Regeneration. Los primeros resultados de esta colaboración se verán en 2026 con una importante actualización gratuita para PlayStation 5 Pro que implementará estos sistemas.

¿Pero qué es exactamente?

FSR4 marca el debut de AMD en el mundo de los escaladores avanzados de IA, (más o menos lo que DLSS supuso para NVDIA). Además de la capacidad de aumentar la resolución de cada fotograma individual, manteniendo una alta calidad y evitando el desenfoque, FSR4 podrá generar nuevos fotogramas a partir de los existentes, mejorando estabilidad en la velocidad de fotogramas a una fracción del coste computacional.

A finales de 2025, se espera a Redstone, una versión de FSR4 que utilizará IA generativa para mejorar la calidad de los efectos de trazado de rayos y trazado de trayectorias, como la iluminación global, la oclusión ambiental y los reflejos, junto con un denoiser dedicado exclusivamente a limpiar escenas con exceso de trazado de rayos. Actualmente, la potencia en bruto es el único recurso para renderizar efectos de trazado de rayos intensos a altas velocidades de fotogramas y la IA es la única opción viable. En cualquier caso, la totalidad de estas tecnologías deberían llegar a PS6, probablemente en una versión ampliada y actualizada.

El rendimiento de PS5 Pro se duplicará y PS6 podría igualar o superar la potencia de una NVIDIA RTX 4090. Obviamente, la salida de vídeo se ajustará a los nuevos estándares HDMI, que soportará 4K a 120 fps u 8K a 60 fps. Sin embargo, cabe destacar que no nos referimos a juegos con estas resoluciones o velocidades de fotogramas, sino a la capacidad de gestionarlas.

Esta afirmación, como siempre, ha causado bastante revuelo, ya que muchos no distinguen entre la compatibilidad de la señal de vídeo con estas funciones y la suposición de que los juegos se renderizan a esas resoluciones. En realidad, es un debate que viene de lejos, quizás debido a la comunicación deliberadamente imprecisa de los fabricantes.

¿Qué juegos están en desarrollo para PS6?

En algún sitio alguien ya está trabajando en los juegos de lanzamiento para PS6, y entre ellos probablemente se encuentre ‘Physint’ de Hideo Kojima (que no llegará antes de 2029 o 2030), ‘Final Fantasy VII Remake Part 3’ (desarrollo entre generaciones con PS5) y, según rumores, incluso ‘The Witcher 4’ e ‘Intergalactic’ de Naughty Dog.

Luego está el nuevo ‘Batman’ de Rocksteady (aún no anunciado) que ya se está filtrando como un juego de PS6 y hay quienes susurran teorías sobre un posible remake de ‘Bloodborne’ como juego de lanzamiento, además de ‘Horizon 3’ de Guerrilla que ya está en desarrollo.

Volviendo a lo mencionado anteriormente sobre la familia de consolas, no debemos olvidar que Sony también quiere expandir el ecosistema en PC para maximizar los ingresos. Con una política cada vez más centrada en los presupuestos, los juegos de PS6 deberán ser fácilmente adaptables a diferentes arquitecturas, como las de los ordenadores, pero también a la "antigua" PS5 (y PS5 Pro) o a la tan rumoreada PlayStation portátil con un SoC AMD de 3 nm y una potencia máxima de 15 W, un hardware a medio camino entre Xbox Series S y PS5, (según los rumores).

¿Cuánto costará PS6?

Aquí también rozamos la pura especulación. El precio de PS5 Pro ha causado revuelo, por supuesto, y podría haber marcado un nuevo estándar para el hardware de nueva generación. Pensar en un precio de lanzamiento para PS6 en torno a los 800 € puede resultar un poco descabellado, pero ya se escucha algún eco al respecto. Actualmente una PS6 de 499 € parece improbable, si no imposible.

Si Sony es eficiente en la reducción de costes en producción y distribución. Quizá, PS6 podría costar 599 € o 649 € en su lanzamiento en la versión "sin disco", pero esto es solo una hipótesis. Considerando los constantes aumentos de precio de esta generación, es razonable esperar que el lanzamiento suponga una inversión bastante significativa.