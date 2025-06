Apple revoluciona el gaming con su nueva aplicación de juegos: todo lo anunciado en la conferencia

Apple acaba de presentar en la WWDC 2025 su nueva aplicación de juegos, un ambicioso movimiento que redefine su estrategia en el mundo del gaming y busca centralizar la experiencia lúdica en todos sus dispositivos.

Estará disponible en iPhone, iPad, Mac y Apple TV, llegando preinstalada con las próximas actualizaciones de iOS, iPadOS, macOS, y tvOS. Su objetivo es reemplazar al veterano Game Center y convertirse en el hub definitivo para acceder, gestionar y descubrir juegos, tanto de Apple Arcade como de la App Store y, en el caso de los Mac, incluso títulos descargados fuera de la tienda oficial.

Principales funciones y novedades

Interfaz unificada: Desde una sola app, se podrá acceder a todos sus juegos instalados, ya sean de la App Store, Apple Arcade o de otras fuentes compatibles en Mac.

Logros, rankings y funciones sociales: Se integran y amplían las funciones clásicas de Game Center, permitiendo rastrear logros, participar en tablas de clasificación y gestionar la actividad con amigos, todo desde una interfaz renovada.

Contenido editorial y recomendaciones: La app contará con secciones editoriales que destacarán nuevos lanzamientos, eventos, colecciones temáticas y sugerencias personalizadas, similar a la experiencia de la app Apple TV, pero enfocada exclusivamente en videojuegos.

Multiplataforma real: Además de iPhone y iPad, la app llegará a Mac y Apple TV, y se plantea la posibilidad de integrar juegos descargados fuera de la Mac App Store, abriendo la puerta a plataformas como Steam.

Promoción de Apple Arcade: Aunque la app no elimina la App Store ni Apple Arcade, sí las integra y potencia, facilitando la suscripción a Arcade y mostrando sus novedades de forma destacada.

Comunicación y comunidad: Permitirá comunicarse con amigos y organizar partidas, acercándose a la experiencia de plataformas como Xbox Live y PlayStation Network.

El contexto estratégico de Apple

Apple daría con esta aplicación un salto cualitativo en su presencia dentro de la industria del videojuego. Hasta ahora, la compañía había tenido dificultades para atraer tanto a estudios de renombre como a jugadores hardcore, a pesar de los avances técnicos que han permitido portar títulos de consola como Assassin’s Creed Mirage y Resident Evil 4 Remake al iPhone. La nueva app pretende cambiar esa percepción, centralizando la experiencia y facilitando el acceso a un catálogo más amplio y diverso.

Adquisición de RAC7 Games: una apuesta por el desarrollo propio

Como parte de esta nueva estrategia, Apple ha anunciado la adquisición del estudio canadiense RAC7 Games, responsables de éxitos de Apple Arcade como Sneaky Sasquatch y What the Golf?. Esto refuerza la intención de la compañía de invertir en el desarrollo de títulos exclusivos y controlar más fases del proceso creativo, posicionándose como un actor relevante no solo en la distribución sino también en la producción de videojuegos.

Lanzamiento y disponibilidad

La nueva aplicación de juegos se lanzará oficialmente en septiembre. Vendrá preinstalada en todos los dispositivos compatibles, sin necesidad de descargas adicionales. Aunque aún no se ha confirmado su disponibilidad en visionOS, Apple deja la puerta abierta a futuras expansiones.