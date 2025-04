Dragones, clanes y más mecánicas: así es Tarkir tormenta dracónica, el nuevo set de Magic: The Gathering

Wizards of the Coast ha lanzado oficialmente ‘Tarkir: tormenta dracónica’, nuevo set de ‘Magic: The Gathering’ que marca el retorno del plano de Tarkir y sus cinco clanes tricolores. Desde el 8 de abril, el set recupera elementos mecánicos clásicos del bloque original, adaptados a una nueva narrativa centrada en las tormentas dracónicas.

Clanes, tormentas y el multiverso en peligro

El plano está sumido en una nueva ola de tormentas mágicas que generan dragones espíritu de poder inusitado. La aparición de estas criaturas provoca el regreso de antiguos señores dragón y desata un conflicto entre los cinco clanes que buscan el dominio del territorio. Ahora personajes como Narset, Elspeth, Jace y Sarkhan Vol regresan con papeles fundamentales en una historia que amenaza con expandirse más allá de Tarkir y alterar la estabilidad del multiverso.

Nuevas mecánicas

A partir de aquí ‘Tarkir’ incorpora dos nuevas mecánicas asociadas a la temática dracónica que revisamos inmediatamente:

Tormentas dracónicas: son encantamientos con habilidades activadas que pueden devolverse a la mano y rejugarse cuando se lanza un hechizo de tipo Dragón.

Presagios: nuevo subtipo modal que permite elegir entre lanzar un hechizo de preparación o invocar directamente un dragón de coste elevado, ofreciendo flexibilidad táctica.

Además, cada clan cuenta con una palabra clave exclusiva:

Perdurar (Abzan): al resolver esta acción, el jugador elige entre colocar contadores +1/+1 sobre la criatura o generar fichas de Espíritu con poder y resistencia equivalentes al valor indicado.

Ráfaga (Jeskai): palabra de habilidad que desencadena efectos diversos al lanzar el segundo hechizo de un turno.

Renovar (Sultai): las cartas con esta habilidad se exilian como parte del coste y sólo pueden activarse como conjuros. Su activación requiere maná y permite obtener efectos potentes y escalables.

Movilizar (Mardu): habilidad que se dispara al atacar con una criatura que la posea, creando fichas de atacante adicionales que se sacrifican al final del turno.

Armonizar (Temur): permite lanzar criaturas desde el cementerio pagando un coste alternativo. Este coste puede reducirse girando una criatura enderezada, cuyo poder se descuenta del total de maná requerido.

Nuevos mazos Commander

El set incluye cinco nuevos mazos de Commander preconstruidos en varios formatos: sobres de juego, de coleccionista, packs de presentación, mazos de Commander y bundles, cada uno liderado por un nuevo comandante legendario perteneciente a uno de los clanes de Tarkir, acompañado de un dragón espíritu. A este respecto, los mazos están diseñados para jugar de inmediato e incluyen reimpresiones, nuevas cartas y sinergias temáticas con cada facción.

Tratamientos especiales y reimpresiones

Entre otros elementos del set también se encuentra Mox Jasper, una carta legendaria orientada a estrategias de ramp con dragones. Además, se incorporan múltiples tratamientos visuales:

Cartas con marco tematizado dracónico.

Cartas sin borde con arte alternativo para los cinco clanes.

Arte retro de Dan Frazier, en edición limitada a 500 unidades seriadas, exclusivamente en sobres de coleccionista.

Cartas reversibles sin borde, con versiones ilustradas tanto agresivas como "adorables" de dragones icónicos.

Reimpresión de las fetch lands enemigas como cartas de Invitados Especiales, con tratamiento foil escamadragón.

Por último, se presentan dos tipos de tierras de arte completo: una versión tradicional y otra con ilustraciones que enfatizan la escala colosal de los dragones en el plano.

En todo caso, no necesitas mirar muchas cartas más para darte cuenta de que aquí hay historia, intención y un montón de decisiones de diseño pensadas para algo más que el brillo del sobre.