PlayStation Plus abril 2025: Hogwarts Legacy, Blue Prince y muchos títulos con historia

El catálogo de PlayStation Plus se renueva este mes de abril con una selección de juegos que apuestan por mundos bien definidos, historias con mucha personalidad y propuestas que invitan a perderse unas cuantas horas. Tanto los usuarios del plan Extra como los de Premium encontrarán este mes nuevas propuestas que llegan entre el 10 y el 15 de abril, con títulos para todos los gustos, desde los amantes del rol y la acción hasta partidas cooperativas con amigos.

Hogwarts Legacy

El nombre más reconocible del mes es ‘Hogwarts Legacy’, que aterriza tanto en PS4 como en PS5. Esta aventura ambientada en el universo de Harry Potter traslada a los jugadores a los años anteriores a los eventos conocidos por quienes hayan seguido la saga literaria o cinematográfica. El juego ofrece libertad para moverse, aprender hechizos, asistir a clases y recorrer zonas como Hogsmeade o el Bosque Prohibido.

Blue Prince

Junto a él, ‘Blue Prince’ se presenta como una propuesta diferente en PS5. En lugar de acción directa o exploración a gran escala, esta aventura gira en torno a la resolución de puzles y a la búsqueda de una habitación imposible: la número 46, escondida en la misteriosa mansión Monte Holly. Cada partida cambia la disposición de las estancias, lo que obliga a prestar atención a los detalles y trazar rutas diferentes cada vez. Es un título pausado, pero con una ambientación bien lograda y una sensación constante de estar investigando algo que no debería estar ahí.

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2

Otro de los platos fuertes del mes es ‘Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2’, disponible en PS5. Este segundo capítulo cierra la historia de cuatro amigas que compartieron un verano irrepetible en 1995 y que, años después, se reencuentran para comprender los acontecimientos que marcaron sus vidas. El juego, narrativo y cargado de escenas cinematográficas, funciona como una carta abierta a la nostalgia, con un estilo visual muy cuidado y una banda sonora que acompaña perfectamente los momentos clave del relato.

Muchas propuestas y muchos géneros

En el terreno deportivo, ‘EA Sports PGA’ Tour se incorpora a PS5 con una experiencia centrada en el golf profesional. Los campos están recreados con precisión, y las físicas del juego apuestan por la fidelidad en cada golpe. Además, se incluyen varios torneos oficiales y licencias reconocibles del circuito internacional.

Para quienes prefieren algo más dinámico o cooperativo, ‘PlateUp!’ se añade tanto en PS4 como en PS5. Este juego mezcla la gestión de restaurantes con el caos típico de una cocina donde todo puede salir mal si no hay coordinación. Ideal para partidas con amigos, aunque también incluye modos en solitario y personalización del local.

También hay espacio para propuestas que ya llevan tiempo en el mercado pero que siguen siendo relevantes. Es el caso de ‘Battlefield 1’ (PS4), enmarcado en la Primera Guerra Mundial, que ofrece partidas multitudinarias con mapas amplios y una ambientación muy trabajada.

Como cada mes, quienes estén suscritos al plan Premium podrán acceder a algunos títulos clásicos de generaciones anteriores. En abril se incorporan ‘Alone in the Dark 2’ y ‘War of the Monsters’, ambos disponibles tanto en PS4 como en PS5. El primero, un juego de terror y supervivencia mantiene su estética de los años noventa y puede ser una experiencia curiosa para quienes no lo jugaron en su día. El segundo, por su parte, ofrece combates entre criaturas gigantes en ciudades destruidas, con un estilo arcade muy propio de la era de PS2.

La mezcla de títulos actuales, propuestas narrativas y clásicos recuperados da forma a un mes equilibrado, con suficientes alicientes como para descubrir nuevas historias o reencontrarse con viejos conocidos.