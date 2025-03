Aloft, el acogedor juego de supervivencia, recibe nuevas criaturas e islas flotantes

‘Aloft’, el título de supervivencia en el que sus jugadores exploran un mundo de islas flotantes, continúa creciendo durante su periodo de acceso anticipado con una última actualización, que promete llevar la calidad de la experiencia a un nivel superior. Bajo el título “Criaturas y Maravillas”, la actualización introduce criaturas que puedes coleccionar, así como nuevas islas para explorar, ampliando aún más la magia y el misterio de este atractivo mundo.

Criaturas y aventuras

Desde su lanzamiento, ‘Aloft’ ha llamado la atención por su ambientación relajada y su original planteamiento del concepto de “supervivencia”. Me explico, situado en un mundo suspendido en las nubes, los jugadores ya han tenido la oportunidad de construir, explorar y gestionar sus propias islas flotantes. Ahora con la llegada de la actualización dan la bienvenida a una serie de criaturas que pueden encontrar y coleccionar mientras siguen su travesía por los cielos.

Estas criaturas varían desde abejas y mariposas hasta murciélagos, ranas y lagartos, cada una con su propio conjunto de colores y rarezas. Podrás utilizar redes para capturarlas o atraerlas con comida, abriendo nuevas oportunidades de interacción dentro del juego. Una vez que las hayas coleccionado, puedes liberar a tus compañeros en áreas donde el ecosistema necesite un empujón para restablecer el equilibrio. Incluso es posible crear bonitos viveros en tus islas flotantes.

Islas Maravilla

Además de las criaturas, el videojuego introduce un nuevo tipo de isla: las Islas Maravilla, que ofrecen recompensas y elementos únicos. La naturaleza del juego, que ya destaca por su enfoque relajado y exploratorio, se ve enriquecida por la inclusión de estas islas especiales, ofreciendo aún más razones para aventurarse en cada rincón del mundo flotante. Con la actualización, ya se pueden encontrar las primeras dos Islas Maravilla, pero se anticipa que habrá más en el futuro, lo que sugiere que tenemos mucho que esperar en términos de contenido adicional.

La comunidad ha sido siempre un pilar fundamental en ‘Aloft’, y la actualización no olvida este aspecto. Respondiendo a las peticiones de sus jugadores, se introduce la opción de convertir las islas flotantes en Hogares Compartidos. Esta característica permite a los jugadores colaborar y construir juntos sin restricciones. Ya no será necesario mantener tu isla flotante solo; ahora puedes invitar a otros jugadores a participar y construir en equipo, creando espacios más personalizados y dinámicos. Este añadido refuerza la orientación del juego en cuanto a cooperación y creatividad. La posibilidad de colaborar en la construcción de una isla no solo pretende mejorar la experiencia de juego, también promete fomentar interacciones entre los jugadores, algo clave en un título como este.

Aloft en acceso anticipado

Esta actualización marca el comienzo de un largo camino para ‘Aloft’. A medida que avance en su fase de acceso anticipado, se esperan más mejoras, contenido y características que seguirán ampliando la experiencia con más criaturas, islas y opciones de personalización.